Max Verstappen in Barcelona 2016: «Mein erster Sieg war komplett verrückt»

Vor zehn Jahren: Max Verstappen schreibt Formel-1-Geschichte – im Alter von 18 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen gewinnt er bei seinem ersten GP-Einsatz für Red Bull Racing sensationell den Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

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Seither 70 GP-Siege hinzugekommen, dazu vier WM-Titel. Max blickt zurück: «Dieses Wochenende damals war völlig verrückt.»

«In den Tagen zuvor sass ich stundenlang im Rennsimulator, um mich an die ganzen Abläufe im RBR-Rennwagen zu gewöhnen. Toro Rosso und Red Bull Racing, das waren zwei komplett verschiedene Autos, angefangen mit dem Lenkrad, das ganz anders belegt war, bis hin zu einem völlig unterschiedlichen Fahrverhalten.»

«Als ich mit dem Auto von Red Bull Racing aus der Box fuhr, da war der Anstellwinkel von der Vorder- zur Hinterachse so extrem, dass ich fast den Frontflügel sehen konnte. Ich befand mich in einer überaus steilen Lernkurve.»

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Im Abschlusstraining fuhr Verstappen den vierten Startplatz heraus, seine beste Leistung in einem Formel-1-Qualifying, hinter den Mercedes von Lewis Hamilton und Nico Rosberg sowie hinter seinem australischen Stallgefährten Daniel Ricciardo.

Max weiter: «Vor dem Rennen kam Teamchef Christian Horner zu mir und sagte: ‚Gut, geht auf Punktejagd und amüsiere dich.’ Und wie ich mich amüsierte!»

Im Grand Prix profitierte Verstappen von der spektakulären Kollision zwischen Hamilton und Rosberg, dann setzte RBR auf unterschiedliche Strategien – drei Stopps für Ricciardo, zwei Stopps für Verstappen. Zudem hatte Daniel kurz vor Schluss auch noch einen Platten.

So siegte Max 0,6 Sekunden vor Kimi Räikkönen, fünf Sekunden dahinter Sebastian Vettel im zweiten Ferrari, dann Ricciardo als Vierter.

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