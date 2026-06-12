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Michael van der Mark vor Misano: «In mir steckt immer ein Rennfahrer!»

BMW-Testfahrer Michael van der Mark springt beim Superbike-Event in Misano für den verletzten Stammpiloten Danilo Petrucci ein. Wie er das Rennwochenende an der Adria angehen wird.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
© Gold & Goose

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Michael van der Mark erlebt gerade eine intensive Zeit. In der Superbike-WM war der BMW-Testfahrer in Most und Aragon für den verletzten Stammpiloten Miguel Oliveira im Einsatz. Im MotorLand konnte er Ende Mai mit den Rängen 11, 11 und 10 drei solide Ergebnisse einfahren. Danach reiste der 33-Jährige direkt nach Spa. Dort holte er am vergangenen Wochenende in der Endurance-WM mit dem BMW-Team den Sieg.

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An diesem Wochenende geht es für van der Mark schon wieder in der Superbike-WM weiter. In Misano springt er für Danilo Petrucci im Team ROKiT BMW ein. Der Italiener erholt sich immer noch von seinem in Most erlittenen Steißbeinbruch.

«Die letzten Wochen waren sehr gut. Wir hatten hier in Misano auch einen sehr guten Test mit dem Superbike-Team. Ich bin also mit einem guten Gefühl hierhergereist», meinte van der Mark vor dem Rennwochenende an der Adria. «Das Wichtigste für mich ist es aber, meinen Job zu machen und zu versuchen, das gesamte Paket zu verbessern.»

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Wie schwierig ist es für ihn, vom Endurance-Motorrad auf das Superbike zu wechseln? «Es wird immer einfacher, jede Woche zu wechseln», schmunzelte der Niederländer. «Das Endurance-Bike hat weniger Leistung, um beispielsweise Sprit zu sparen. Die Sitzposition ist etwas entspannter und die Reifen sind anders. Es fällt mir aber leicht, auf das Superbike zu wechseln. Ich kenne dieses Motorrad seit fünf Jahren.»

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Michael van der Mark wird auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli versuchen, erneut gute Ergebnisse zu erzielen. Sieht er sich in Misano mehr als Test- oder als Rennfahrer? «In mir steckt immer ein Rennfahrer», lächelte er.

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