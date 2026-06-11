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Miguel Oliveira: «Bin recht sicher, dass ich nicht vom Bike absteigen muss»

Knapp sechs Wochen nach seinem Sturz auf dem Balaton Park Circuit kehrt Miguel Oliveira in die Superbike-WM zurück. Wie es dem ROKiT-BMW-Aushängeschild vor dem Misano-Event gesundheitlich geht.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira ist zurück
Miguel Oliveira ist zurück
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira ist zurück
© gold & goose

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BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci fällt mit gebrochenem Steißbein noch bis zu den Rennen in Donington Park in England Mitte Juli aus, Miguel Oliveira wagt nach seinem unverschuldeten Unfall in Ungarn an diesem Wochenende in Misano das Comeback. Der Portugiese war zur moralischen Unterstützung der ROKiT-Truppe nach Aragon gereist, seither sind elf Tage vergangen, die seiner Gesundheit guttaten.

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«Ich hatte die vergangenen fünf Wochen viel Arbeit, um zurück zu meinem Normalzustand zu kommen», erzählte Oliveira am Donnerstagnachmittag in Misano in kleiner Medienrunde in der neuen BMW-Hospitality. «Die letzten eineinhalb Wochen nutzte ich, um etwas Fitness aufzubauen. Wir sind der Meinung, dass es vorteilhaft für mich ist, wenn ich dieses Wochenende fahre. Ich habe keine allzu großen Limitierungen.»

Motorradfahren lässt sich nicht simulieren

Am längsten machte dem 31-Jährigen nach seinem Balaton-Crash das gebrochene Schulterblatt zu schaffen, die lädierten Sehnen schränken ihn noch immer ein. «Die Zeit war nicht ausreichend, um zu voller Stärke zu gelangen», schilderte Miguel. «Ich bin aber bereits wieder auf einem guten Level, deshalb ist es keine schlechte Idee, dass ich wieder fahre. Die Anforderungen auf einem Motorrad sind so spezifisch, dass du das nicht im Fitnessstudio simulieren kannst. Es hätte keinen Vorteil für mich, wenn ich mit meiner Rückkehr warten würde, bis ich auf 100 Prozent bin. Wir haben auch keine 30 Rennen im Jahr. Wir wollen intelligent agieren und gleichzeitig das Beste herausholen. Ich bin optimistisch und recht sicher, dass ich nicht vom Bike absteigen muss, weil ich verletzungsbedingte Einschränkungen habe. Das Ziel ist, ein solides Wochenende zu haben. Dabei rede ich nicht von Ergebnissen – allem voran will ich nicht stürzen, wenn das möglich ist. Nur so kann ich Vertrauen aufbauen und meine Geschwindigkeit zurückbekommen. Ich weiß, dass ich ab einem gewissen Punkt schnell sein werde, bezüglich meiner Konstanz kann ich aber nichts sagen. Das ist jetzt mal der Startpunkt.»

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Oliveira hatte als Vorbereitung für Misano einen Test auf der für ihn neuen Strecke in Cremona, südöstlich von Mailand; dort ging es darum, dass er wieder ein Gefühl für die Maschine bekommt.

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