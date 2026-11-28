Ken Roczen holte in diesem Jahr mit dem Gewinn der US-Supercross-Meisterschaften den prestigeträchtigsten Titel, den es im Offroadbereich weltweit zu gewinnen gibt. Am vergangenen Wochenende siegte er mit der Suzuki RM-Z450 beim Supercross Paris gegen eine hochkarätige internationale Konkurrenz. Der Thüringer gewann sämtliche Wettbewerbe, die es zu gewinnen gab: Von der Superpole über die Vorläufe bis zu den Finals. Er siegte insgesamt sechsmal. Sein Motorrad entspricht im Wesentlichen dem Modell des Jahres 2017. Die Basis ist inzwischen also mehr als 9 Jahre alt und feiert bald ihr zehnjähriges Jubiläum.

Werbung

Werbung

Kickstarter wird zum Markenzeichen

Die Erfolge der RMZ-450 zeigen zum einen, dass dieses Motorrad ein sehr ausgereiftes Produkt war und bis heute ist. Wegen des fehlenden Elektrostarters wurde sie in den letzten Jahren aber auch belächelt. Ken Roczen gab sich nach seinem ersten Sieg am 11. März 2023 in Indianapolis selbst den Spitznamen 'Kickstart Kenny'. Ken Roczen und zuletzt auch Jason Anderson gaben den Kritikern die Antwort auf der Strecke. Der Kickstarter ist nur dann entscheidend, wenn ein Fahrer Fehler begeht. Für technisch brillante Fahrer wie Ken Roczen scheint die Suzuki wie geschaffen zu sein.

Ken Roczen schrieb für Suzuki Geschichte

Ken Roczen und Jason Anderson schafften 2026 beim Supercross Paris den ersten Suzuki-Doppelerfolg in der Königsklasse: Roczen gewann vor Anderson sowohl den Samstag als auch die King-of-Paris-Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Jason Anderson. Suzukis vorheriger und bis dahin einziger King-of-Paris-Sieg war Larry Ward 1998 – aber kein Suzuki-1-2-Erfolg.

Erfolge ohne Investitionen

Während andere Unternehmen Millionen in den Motorsport stecken, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu wecken, stieg Suzuki nach der Saison 2017 komplett aus der WM aus. Ab 2018 trat kein Suzuki-Werksteam mehr in der MXGP oder MX2 an. Es tauchte auch keine Suzuki im Fahrerfeld auf. Selbst in Serien wie der EMX oder den ADAC MX Masters verschwanden die Gelben nahezu vollständig. In den USA erfolgte der Bruch nicht ganz so krass wie in Europa, aber auch dort endete 2020 die Partnerschaft mit dem damaligen Factory Team, JGRMX. Seit 2021 agiert HEP Motorsports in den USA als 450er-Supercross-Team.

Werbung

Werbung

Kehrt Joel Smets mit Suzuki ins WM-Paddock zurück? Foto: Smets Kehrt Joel Smets mit Suzuki ins WM-Paddock zurück? © Smets

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Spekulationen über Suzukis Wiedereinstieg in die WM