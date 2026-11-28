Ken Roczen Erfolge und die Suzuki RMZ-450: Kickstarter als Markenzeichen
Die Suzuki RM-Z450, mit der Ken Roczen die US-Supercross-Meisterschaften und am vergangenen Wochenende das Supercross Paris gewann, ist inzwischen fast 10 Jahre alt und trotzdem konkurrenzfähig.
Ken Roczen holte in diesem Jahr mit dem Gewinn der US-Supercross-Meisterschaften den prestigeträchtigsten Titel, den es im Offroadbereich weltweit zu gewinnen gibt. Am vergangenen Wochenende siegte er mit der Suzuki RM-Z450 beim
Kickstarter wird zum Markenzeichen
Die Erfolge der RMZ-450 zeigen zum einen, dass dieses Motorrad ein sehr ausgereiftes Produkt war und bis heute ist. Wegen des fehlenden Elektrostarters wurde sie in den letzten Jahren aber auch belächelt. Ken Roczen gab sich nach seinem ersten Sieg am 11. März 2023 in Indianapolis selbst den Spitznamen 'Kickstart Kenny'. Ken Roczen und zuletzt auch Jason Anderson gaben den Kritikern die Antwort auf der Strecke. Der Kickstarter ist nur dann entscheidend, wenn ein Fahrer Fehler begeht. Für technisch brillante Fahrer wie Ken Roczen scheint die Suzuki wie geschaffen zu sein.
Ken Roczen schrieb für Suzuki Geschichte
Ken Roczen und Jason Anderson schafften 2026 beim Supercross Paris den ersten Suzuki-Doppelerfolg in der Königsklasse: Roczen gewann vor Anderson sowohl den Samstag als auch die King-of-Paris-Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Jason Anderson. Suzukis vorheriger und bis dahin einziger King-of-Paris-Sieg war Larry Ward 1998 – aber kein Suzuki-1-2-Erfolg.
Erfolge ohne Investitionen
Während andere Unternehmen Millionen in den Motorsport stecken, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu wecken, stieg Suzuki nach der Saison 2017 komplett aus der WM aus. Ab 2018 trat kein Suzuki-Werksteam mehr in der MXGP oder MX2 an. Es tauchte auch keine Suzuki im Fahrerfeld auf. Selbst in Serien wie der EMX oder den ADAC MX Masters verschwanden die Gelben nahezu vollständig. In den USA erfolgte der Bruch nicht ganz so krass wie in Europa, aber auch dort endete 2020 die Partnerschaft mit dem damaligen Factory Team, JGRMX. Seit 2021 agiert HEP Motorsports in den USA als 450er-Supercross-Team.
Spekulationen über Suzukis Wiedereinstieg in die WM
Nun steigen auch chinesische Unternehmen in die WM ein und auch sie kämpfen um Aufmerksamkeit und Kunden. Der Wettbewerb wird also immer enger. Für Suzuki könnte die Lage einerseits kaum besser sein: Das Unternehmen investiert fast nichts und gewinnt trotzdem. Doch es gibt eine Kehrseite der Medaille: Auch die Kunden verstehen, dass die aktuellen Modelle nicht mehr zeitgemäß und in die Jahre gekommen sind. Der von KTM entlassene Joel Smets heizte zuletzt Spekulationen an, dass er mit Suzuki ins
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