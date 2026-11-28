Ein paar Karten vor dem FP1 – und plötzlich war klar: Wir erleben gerade Marc Marquez’ letztes Rennwochenende . Selbst seinen Abschied gestaltet er auf seine eigene Art. Überraschend, originell und so, dass alle hinschauen. Es passt zu einem Ausnahmesportler, der die MotoGP über Jahre geprägt und ihre Grenzen immer wieder verschoben hat.

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Zehn WM-Titel. Die Rückkehr nach all den Verletzungen und Operationen. Und jetzt der Abschied als amtierender Weltmeister. Auf dem Höhepunkt aufzuhören, gelingt nur den Wenigsten. Gerade einem Menschen, der so sehr vom Wettbewerb lebt, muss dieser Schritt schwerfallen.

Was Marc am Freitag über seinen Körper erzählte, macht die Entscheidung verständlich. Er hatte erneut mit Diplopie zu kämpfen. Seine Gesundheit ist fragil, das Risiko eines weiteren schweren Rückschlags begleitet ihn. Von außen sehen wir die Siege und die Feierlichkeiten. Er muss jeden Tag mit den Folgen seiner Karriere leben. Dass er eine Grenze zieht, verdient für mich mindestens so viel Respekt wie seine sportliche Beharrlichkeit.

Warum der Marquez-Rücktritt für Rossi eine verpasste Chance ist

Natürlich denke ich bei diesem Abschied auch an Valentino Rossi. Mit zehn Titeln hat Marquez dessen Bilanz übertroffen. Doch die Bedeutung dieser letzten Karrierephase reicht für mich über die Zahlen hinaus. Marc war körperlich und sportlich in einer Lage, aus der eine Rückkehr an die Spitze kaum noch vorstellbar schien. Er hat sie trotzdem geschafft. Nun geht er als Champion.

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Rossi hätte an dieser Bilanz nichts ändern können. Eine öffentliche Gratulation hätte diesem letzten Kapitel ihrer Rivalität aber einen anderen Ton gegeben. Nach all den Jahren und Verletzungen wäre sie ein Zeichen von Größe gewesen. Sie hätte Rossis eigene Erfolge nicht geschmälert und auch nicht verlangt, die Vergangenheit plötzlich anders zu beurteilen.

Lieferten sich Duelle auf und neben der Strecke: Rossi und Marquez Foto: Gold and Goose Lieferten sich Duelle auf und neben der Strecke: Rossi und Marquez © Gold and Goose

Diese Gelegenheit blieb ungenutzt. Das nimmt Rossi nichts von seiner Bedeutung für den Sport. Für mich bleibt trotzdem etwas Unversöhntes an diesem Abschied hängen. Während Marquez seine Geschichte mit einem letzten Triumph beendet, bleibt zwischen den beiden ein Konflikt stehen, der längst größer geworden ist als einzelne Rennen oder Meisterschaften.

Das MotoGP-Traumduell, das es nicht geben wird

Eine ganz andere verpasste Gelegenheit betrifft Pedro Acosta. Der wirkte auf mich am Freitag wenig begeistert. Was genau hinter seiner Reaktion steckte, weiß nur er selbst. Fest steht aber: Das Duell, auf das sich so viele gefreut hatten, wird es nicht geben.

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Acosta wollte Marquez als Teamkollegen auf gleichem Material herausfordern. Nun kann er dessen Nachfolger werden, doch die Frage bleibt offen, ob er den amtierenden Champion im direkten Vergleich hätte schlagen können.

Pedro Acosta wird um die Chance gebracht, den König zu entthronen Foto: Gold and Goose Photography Pedro Acosta wird um die Chance gebracht, den König zu entthronen © Gold and Goose Photography

Das ist auch für uns als Zuschauer schade. Ein hungriger Acosta neben einem Marquez, der gerade seinen zehnten Titel gewonnen hat: Diese Paarung hätte reichlich Stoff geliefert. Marc geht, bevor dieser Vergleich stattfinden kann. Über seine Beweggründe sagt das nichts aus. Seinem Abschied gibt es trotzdem eine zusätzliche sportliche Dimension.

Ducati muss improvisieren: Welcher Fahrer rückt nach?

Überrascht hat mich, wie spät Ducati informiert wurde. Erst am Donnerstagabend in Valencia erfuhren Gigi Dall’Igna und die Ducati-Verantwortlichen von Marquez' Entscheidung. Ich hätte erwartet, dass sie schon seit Wochen eingeweiht waren, um sich mit Plan B beschäftigen zu können.

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Marc wollte sein Geheimnis – nur Bruder Alex wusste Bescheid – offenbar bis zuletzt für sich behalten. Das machte seine Ankündigung umso wirkungsvoller. Für Ducati bedeutet es allerdings, die wichtigste offene Personalfrage unter erheblichem Zeitdruck beantworten zu müssen.

Luigi Dall'Igna muss improvisieren Foto: Gold and Goose Photography Luigi Dall'Igna muss improvisieren © Gold and Goose Photography

Mein Favorit für den freien Platz ist Fermin Aldeguer. Er steht bereits direkt bei Ducati unter Vertrag. Dass er 2027 wie vorgesehen für VR46 fährt, erscheint mir nach Marquez’ Entscheidung weniger wahrscheinlich. Der Schritt ins Werksteam neben Acosta wäre für mich die naheliegende Lösung.

Übernimmt Fermin Aldeguer den Platz von Marc Marquez? Foto: Gold and Goose Photography Übernimmt Fermin Aldeguer den Platz von Marc Marquez? © Gold and Goose Photography

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Damit würde sich die nächste Lücke bei VR46 öffnen. Celestino Vietti wäre ein Name, über den man sprechen müsste. Mich hätte er mit seinen bisherigen Leistungen allerdings noch nicht davon überzeugt, dass er diese Chance zwingend verdient. Ein freier Ducati-Platz bietet viel Potenzial. Entsprechend hoch sollte der sportliche Anspruch bei seiner Besetzung sein.

Celestino Vietti testete die MotoGP-Ducati beim Valencia-Test 2025 Foto: Gold and Goose Photography Celestino Vietti testete die MotoGP-Ducati beim Valencia-Test 2025 © Gold and Goose Photography

All diese Fragen zeigen, was Marquez mit seinem Rücktritt auslöst. Sein Abschied verändert die Pläne eines Herstellers, nimmt einem kommenden Star das ersehnte Duell und gibt auch der alten Rivalität mit Rossi einen letzten, unversöhnlichen Unterton.

Bei mir überwiegt trotzdem die Anerkennung. Marc hat sich zurückgekämpft, als kaum noch jemand daran glaubte. Er hat erneut gewonnen und bewiesen, dass er noch immer Weltmeister werden kann. Jetzt lässt er los. Nach all der Entschlossenheit, mit der er seine Rückkehr erzwungen hat, muss auch dafür enorm viel Kraft nötig gewesen sein.

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Er geht mit Titel Nummer zehn. Und die MotoGP muss erst einmal lernen, ohne ihn auszukommen.