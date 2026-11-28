Marc Marquez und Valentino Rossi: Ein MotoGP-Abschied ohne Versöhnung
Als Weltmeister verlässt Marc Marquez die MotoGP. Sein Abschied wirft Fragen für Ducati auf und lässt ein Duell mit Pedro Acosta platzen. Mit Valentino Rossi bleibt das Verhältnis unversöhnt.
Ein paar Karten vor dem FP1 – und plötzlich war klar: Wir erleben gerade
Zehn WM-Titel. Die Rückkehr nach all den Verletzungen und Operationen. Und jetzt der Abschied als amtierender Weltmeister. Auf dem Höhepunkt aufzuhören, gelingt nur den Wenigsten. Gerade einem Menschen, der so sehr vom Wettbewerb lebt, muss dieser Schritt schwerfallen.
Was Marc am Freitag
Warum der Marquez-Rücktritt für Rossi eine verpasste Chance ist
Natürlich denke ich bei diesem Abschied auch an Valentino Rossi. Mit zehn Titeln hat Marquez dessen Bilanz übertroffen. Doch die Bedeutung dieser letzten Karrierephase reicht für mich über die Zahlen hinaus. Marc war körperlich und sportlich in einer Lage, aus der eine Rückkehr an die Spitze kaum noch vorstellbar schien. Er hat sie trotzdem geschafft. Nun geht er als Champion.
Rossi hätte an dieser Bilanz nichts ändern können. Eine öffentliche Gratulation hätte diesem letzten Kapitel ihrer Rivalität aber einen anderen Ton gegeben. Nach all den Jahren und Verletzungen wäre sie ein Zeichen von Größe gewesen. Sie hätte Rossis eigene Erfolge nicht geschmälert und auch nicht verlangt, die Vergangenheit plötzlich anders zu beurteilen.
Diese Gelegenheit blieb ungenutzt. Das nimmt Rossi nichts von seiner Bedeutung für den Sport. Für mich bleibt trotzdem etwas Unversöhntes an diesem Abschied hängen. Während Marquez seine Geschichte mit einem letzten Triumph beendet, bleibt zwischen den beiden ein Konflikt stehen, der längst größer geworden ist als einzelne Rennen oder Meisterschaften.
Das MotoGP-Traumduell, das es nicht geben wird
Eine ganz andere verpasste Gelegenheit betrifft Pedro Acosta. Der wirkte auf mich am Freitag wenig begeistert. Was genau hinter seiner Reaktion steckte, weiß nur er selbst. Fest steht aber: Das Duell, auf das sich so viele gefreut hatten, wird es nicht geben.
Acosta wollte Marquez als Teamkollegen auf gleichem Material herausfordern. Nun kann er dessen Nachfolger werden, doch die Frage bleibt offen, ob er den amtierenden Champion im direkten Vergleich hätte schlagen können.
Das ist auch für uns als Zuschauer schade. Ein hungriger Acosta neben einem Marquez, der gerade seinen zehnten Titel gewonnen hat: Diese Paarung hätte reichlich Stoff geliefert. Marc geht, bevor dieser Vergleich stattfinden kann. Über seine Beweggründe sagt das nichts aus. Seinem Abschied gibt es trotzdem eine zusätzliche sportliche Dimension.
Ducati muss improvisieren: Welcher Fahrer rückt nach?
Überrascht hat mich, wie spät Ducati informiert wurde. Erst am Donnerstagabend in Valencia erfuhren Gigi Dall’Igna und die Ducati-Verantwortlichen von Marquez' Entscheidung. Ich hätte erwartet, dass sie schon seit Wochen eingeweiht waren, um sich mit Plan B beschäftigen zu können.
Marc wollte sein Geheimnis – nur Bruder Alex wusste Bescheid – offenbar bis zuletzt für sich behalten. Das machte seine Ankündigung umso wirkungsvoller. Für Ducati bedeutet es allerdings, die wichtigste offene Personalfrage unter erheblichem Zeitdruck beantworten zu müssen.
Mein Favorit für den freien Platz ist Fermin Aldeguer. Er steht bereits direkt bei Ducati unter Vertrag. Dass er 2027 wie vorgesehen für VR46 fährt, erscheint mir nach Marquez’ Entscheidung weniger wahrscheinlich. Der Schritt ins Werksteam neben Acosta wäre für mich die naheliegende Lösung.
Damit würde sich die nächste Lücke bei VR46 öffnen. Celestino Vietti wäre ein Name, über den man sprechen müsste. Mich hätte er mit seinen bisherigen Leistungen allerdings noch nicht davon überzeugt, dass er diese Chance zwingend verdient. Ein freier Ducati-Platz bietet viel Potenzial. Entsprechend hoch sollte der sportliche Anspruch bei seiner Besetzung sein.
All diese Fragen zeigen, was Marquez mit seinem Rücktritt auslöst. Sein Abschied verändert die Pläne eines Herstellers, nimmt einem kommenden Star das ersehnte Duell und gibt auch der alten Rivalität mit Rossi einen letzten, unversöhnlichen Unterton.
Bei mir überwiegt trotzdem die Anerkennung. Marc hat sich zurückgekämpft, als kaum noch jemand daran glaubte. Er hat erneut gewonnen und bewiesen, dass er noch immer Weltmeister werden kann. Jetzt lässt er los. Nach all der Entschlossenheit, mit der er seine Rückkehr erzwungen hat, muss auch dafür enorm viel Kraft nötig gewesen sein.
Er geht mit Titel Nummer zehn. Und die MotoGP muss erst einmal lernen, ohne ihn auszukommen.
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