MotoGP Q2 Valencia: Bezzecchi deklassierte Marc Marquez mit Rekordrunde
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi eroberte in Valencia mit der schnellsten MotoGP-Runde jemals Startplatz 1, Marc Marquez präsentiert sich als Zweiter ebenfalls sehr stark. Drei KTM in den Top-10.
Im Zeittraining am Freitag gelang Weltmeister Marc Marquez aus dem Ducati-Lenovo-Team drei Stunden nach seiner
Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) und Joan Mir (Honda) schafften
Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 verblüffte Marc Marquez bei 17 Grad Celsius Lufttemperatur in seiner ersten fliegenden Runde mit 1:28,606 min und war damit um 0,005 sec schneller als Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Wenig später hob Bezzecchi den Rundenrekord auf 1:26,478 min.
In den letzten sieben Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, Raul Fernandez übernahm mit 1:28,433 min vorübergehend Platz 1 auf den Zeitenmonitoren. Marc Marquez steigerte die Bestmarke auf 1:28,307 min, dann ließ Bezzecchi den Hammer fallen! Mit 1:27,844 min gelang dem Italiener die überragende Bestzeit, er ist damit fast eine halbe Sekunde schneller als der Zweite Marc Marquez. Neben diesen beiden qualifizierte sich Raul Fernandez für die erste Startreihe.
In der zweiten Startreihe stehen Alex Marquez (Gresini Ducati), Jorge Martin (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Die KTM-Piloten Enea Bastianini und Pol Espargaro (als Ersatz für Maverick Vinales) sowie Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) bilden Reihe 3. Pedro Acosta war als Zehnter erstaunlicherweise der Langsamste dieses KTM-Trios.
Marc Marquez steht seit dem 22. November als MotoGP-Champion fest, die beiden Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin und Bezzecchi trennen auf den Gesamträngen 2 und 3 lediglich zwei Punkte. Für sie geht es an diesem Wochenende um WM-Silber.
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