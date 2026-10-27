Exklusiv: Wie es für Domi Aegerter in der Supersport-WM 2027 weitergeht

Motorrad-Frauen-WM
Chloe Jones (22) zweifelte an sich selbst, dann besiegte sie die Dämonen
Seit Mitte Juli war klar, dass Dominique Aegerter seinen Platz im Kawasaki-Werksteam in der Supersport-WM verliert. Jetzt steht fest: Der Schweizer wird auch 2027 auf einem starken Motorrad sitzen.
Kawasaki kam in der Supersport-WM 2026 erst nach der Sommerpause richtig in Schwung, zwei Tests in Cremona brachten die Wende. Jeremy Alcoba brauste im letzten Saisonviertel
Teamkollege Dominique Aegerter konnte sich ebenfalls deutlich verbessern und holte als Zweiter im letzten Rennen der Saison in Jerez de la Frontera seinen einzigen Podestplatz. Damit bewies der 27-fache Laufsieger,
Wochenlang hat Kevin Aegerter, der sich seit vielen Jahren um das Management seines Bruders kümmert, mit dem Team Ten Kate geredet – 2021 und 2022 haben sie zusammen die Supersport-WM gewonnen. Die Verhandlungen waren bereits weit fortgeschritten, als sich herauskristallisierte, dass die Niederländer für 2027
Inzwischen ist klar, wo der Weg Aegerters hinführt: Wie SPEEDWEEK.com herausfand, einigte er sich mit dem Team PTR Triumph von Simon Buckmaster und wird sich dort die Box mit dem talentierten Briten Joshua Whatley (21) teilen.
Wie von diesem Motorsport-Portal berichtet, schickt Triumph 2027
Technisch rüstet Triumph für nächste Saison ebenfalls auf: Mit der 798 gibt es ein
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