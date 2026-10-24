Honda in Supersport-WM 2026: Saisonziel erreicht, aber düstere Aussichten

Es war eine große Überraschung, als das Team CBO Racing mit der Unterstützung von HRC, Honda Europe und Honda France im November 2024 den Einstieg in die Supersport-WM ankündigte und seitdem mit Ana Carrasco und Corentin Perolari dabei ist. Denn die CBR600RR ist seit Jahren technisch kaum verändert und war bereits der Yamaha R6 unterlegen. Nach Etablierung der Next-Generation-Regeln, die den Einsatz großvolumiger Motorräder erlauben, sah sich aber auch die japanische Konkurrenz gezwungen, ein entsprechendes Motorrad zu entwickeln – mit der R9 fuhren Stefano Manzi und Albert Arenas in den vergangenen zwei Jahren zum Titel.

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Das Supersport-Projekt ist langfristig aufgestellt, wie Bruno Skotnicki von Honda Frankreich seinerzeit betonte. «Honda baut ein Programm über mehrere Jahre auf. Unter der Leitung der Rennabteilung geht es darum, Honda in dieser Kategorie auf höchstem Niveau zu vertreten. Honda will das Motorrad, die Fahrer und das Personal verbessern.»

Die Bilanz nach zwei Jahren ist keine Erfolgsgeschichte: Die zweifache Weltmeisterin Carrasco fuhr in der mittleren Kategorie bisher keinen WM-Punkt ein, erhielt aber auch für 2027 einen Vertrag . Aushängeschild Perolari beendete die Supersport-WM 2026 mit 35 Punkten als WM-20. Der Franzose punktete lediglich in sieben Rennen. Sein bestes Finish erreichte der 28-Jährige als Siebter im ersten Lauf in Portimão. Die Saison endete mit einem respektablen elften Platz in Jerez.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem letzten Rennwochenende; ich hätte nie gedacht, dass ich so abschließen würde», freute sich der Franzose. «Am Sonntag konnte ich mit den anderen mithalten und den Anschluss an die Spitze halten. Ich habe mich auf meiner CBR600RR wohlgefühlt und alles gegeben. Die Top-10 zu erreichen ist schwer, das wissen wir, aber wir waren nah dran und haben Punkte geholt. Dadurch konnten wir uns den Titel in der Challenge sichern, was eine großartige Belohnung für das Team ist. Es ist befriedigend, unser Ziel erreicht zu haben.»

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Überschaubare Konkurrenz in der WorldSSP-Challenge für Honda

In der WorldSSP-Challenge treten jene Teilnehmer an, die nur an Rennwochenenden in Europa dabei sind. Dies waren in diesem Jahr aber neben den beiden Honda-Piloten lediglich die beiden QJ Motor-Fahrer sowie Privatier Andreas Kofler (Yamaha) – eine überschaubare Konkurrenz.

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«Das Saisonziel wurde erreicht, und das ist eine großartige Anerkennung für das gesamte Team», hob Skotnicki hervor. Ich möchte dem gesamten Team zu diesem großartigen Saisonfinale in Jerez gratulieren.Wir werden nächstes Jahr stärker zurückkommen.»

Die Aussichten sind jedoch trüb, denn QJ Motor verbündete sich für 2027 mit dem erfolgreichsten Supersport-Team Ten Kat Racing. Der chinesische Hersteller arbeitet an einem neuen Motorrad und mit dem Know-how der Niederländer wird erwartet, dass QJ im kommenden Jahr deutlich stärker auftreten wird.