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Domi Aegerter in der SSP-WM mit Triumph: Wer ’27 noch Werksmaterial bekommt

Dank des Renegade-Teams kann Triumph sein Engagement in der Supersport-WM erweitern. Dominique Aegerter und Tom Booth-Amos sind mehrfache Sieger, aus der Moto2 kommt ein schneller Japaner hinzu.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: gold & goose
Dominique Aegerter
© gold & goose

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Seit 2022 hat die PTR-Mannschaft von Simon Buckmaster die Triumph Street Triple 765 RS zu einem der besten Motorräder in der Supersport-WM entwickelt: Tom Booth-Amos hat in den vergangenen drei Saisons 17 Podestplätze erobert, darunter vier Siege. Dass es in der Weltmeisterschaft nie zu mehr als Platz 4 reichte, ist seinen Stürzen geschuldet.

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Sämtliche Meilensteine in der Supersport-WM hat PTR errungen, und doch wird die Truppe 2027 nicht mehr die Nummer 1 sein. Denn 2027 kehrt das Renegade-Team von Marc Griffith in die Weltmeisterschaft zurück und soll die Speerspitze des britischen Traditionsherstellers werden.

Renegade mischte zu Jahrtausendbeginn zuerst in der BSB und ab 2004 in der Superbike-WM mit, bekannte Namen wie Noriyuki Haga, Ben Bostrom oder Leon Haslam standen unter Vertrag. Griffith besitzt viel Renommee, hat aber seit über 20 Jahren kein Team mehr operativ geführt.

Für PTR eine Frage der Ehre

In der Realität macht es keinen Unterschied, ob sich das Team von Buckmaster «Factory Racing» oder «Factory supported» nennen darf, es ist aber eine Frage der Ehre und der Außendarstellung. Letztlich wird in den Augen der Fans jenes Team die Nummer 1 sein, das die besseren Resultate einfährt.

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PTR Triumph hat den zweifachen Weltmeister und 27-fachen Laufsieger Dominique Aegerter (36) aus der Schweiz verpflichtet, ihm wird der talentierte Brite Joshua Whatley (21) zur Seite gestellt.

Renegade wird neben Booth-Amos (30) mit Ayumu Sasaki (26) antreten. Der Japaner fuhr seit 2017 Vollzeit in der Moto3 und wurde 2023 im deutschen Team Liqui Moly Husqvarna Intact Vizeweltmeister. Anschließend erfolgte der Aufstieg in die Moto2, in der er sich bis heute nicht im Vorderfeld etablieren konnte. Im RW-Team könnte er für 2027 bleiben, müsste aber zum Budget beitragen. Weil er seine anderen Moto2-Optionen nicht als gut erachtet, wird er dem Ruf seinen «Schwiegervaters» folgen. Sasaki ist seit vielen Jahren mit Mercedes Griffith liiert, der Tochter des Renegade-Chefs. Mit der neuen Triumph 798 wird er ein schlagkräftiges Motorrad haben.

Der dreifache GP-Sieger Ayumu Sasaki kommt in die Supersport-WM
Der dreifache GP-Sieger Ayumu Sasaki kommt in die Supersport-WM
Foto: gold & goose
Der dreifache GP-Sieger Ayumu Sasaki kommt in die Supersport-WM
© gold & goose

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