Mehr Leistung für die 820RR: ZX Moto zündet für 2027 die zweite Stufe

Wie schwer es ist, ein konkurrenzfähiges Motorrad zu bauen, mussten viele etablierte Werke erfahren. Umso schwieriger ist es für ein junges Unternehmen wie ZX Moto, das erst 2024 gegründet wurde. Die Kooperation mit Evan Bros Racing – einem der erfolgreichsten Teams der Supersport-WM – trug schnell Früchte: Bereits beim zweiten Saisonmeeting fuhr Valentin Debise einen Doppelsieg ein. Der Franzose blieb das Aushängeschild des chinesischen Herstellers, der die Supersport-WM 2026 mit sechs Siegen und acht Podestplätzen als Vizeweltmeister beendete.

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ZX Moto entwickelte für die Supersport-Kategorie die mit einem Dreizylindermotor ausgestattete 820RR. «Wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen», versprach Debise im Interview mit unseren Kollegen von Paddock-GP . «Momentan fahren wir das Basismodell, das günstigste Motorrad im Sortiment, und nächstes Jahr steigen wir auf ein etwas fortschrittlicheres Modell mit anderen Spezifikationen um: anderer Motor, andere Gabel, Bremsen, ein paar andere Dinge, die Felgen usw. Wir hoffen, dass etwas dabei ist, das uns etwas hilft. Das Balancesystem wird für nächstes Jahr geändert, allerdings wissen wir bisher nicht genau, wie.»

Ziel von ZX Moto war, das Motorrad in drei verschiedenen Leistungsstufen zu produzieren. Das Top-Modell, das als Basis für den Rennsporteinsatz dienen sollte, war zu Saisonbeginn jedoch noch nicht fertig. Auf der Unternehmenswebsite werden aktuell zwei Versionen beworben. «Es ist eine Weiterentwicklung des bestehenden Modells. Wir haben die RS-Version und werden auf die RR umsteigen», verriet der ZX Moto-Pilot. «Das Motorrad wurde bereits vorgestellt, verkauft usw. Es ist nichts Verrücktes. Ich meine, wir werden keine 20 PS mehr haben, und selbst wenn wir 20 PS mehr hätten, würden sie es ohnehin um 20 PS drosseln.»

Debise weiter: «Dieser Winter wird wieder ein verrückter Winter, obwohl wir im Vergleich zum vergangenen Jahr immer noch vor dem Zeitplan liegen – damals hatten wir kein einziges fahrbereites Motorrad! Jetzt haben wir wenigstens eins, das ist doch schon mal was. Aber wir können uns nicht ausruhen, denn die Konkurrenz wird wie immer hart sein, und es kommen viele neue Fahrer nach.»

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