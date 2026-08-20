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Viel Interesse an Supersport-KTM – wird der Rennkit rechtzeitig fertig?

KTM arbeitet mit seiner Entwicklungstruppe Vollgas daran, die 990 RC R für 2027 renntauglich zu machen. Das haben auch Teams aus der Supersport-WM mitbekommen und bereits in Mattighofen angeklopft.

Supersport-WM

Teamchef Carsten Freudenberg (li.) mit Jonas Folger
Teamchef Carsten Freudenberg (li.) mit Jonas Folger
Foto: thorsten horn
Teamchef Carsten Freudenberg (li.) mit Jonas Folger
© thorsten horn

Im Artikel erwähnt

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Die Supersport-WM bekommt für 2027 ein überarbeitetes technisches Reglement, das eine Leistungsreduktion von zehn Prozent nach sich zieht, womit die Motoren in der mittleren Hubraumkategorie zukünftig nur noch um die 130 PS haben werden. KTM und das Team Freudenberg, schon das ganze Jahr damit beschäftigt die 990 RC R für 2027 renntauglich zu machen, mussten deshalb die Entwicklung des Motors und dessen Elektronik anpassen und wurden durch den neuen Kurs um Monate zurückgeworfen.

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Ob die Zweizylindermaschine mit 947 ccm für 2027 WM-tauglich und einsatzbereit sein wird, lässt sich Stand heute schwer abschätzen. Denn die Weltmeisterschaft beginnt bereits am vorletzten Februar-Wochenende in Australien, Europa-Auftakt ist für gewöhnlich Ende März in Portugal.

Realistisch betrachtet haben das Freudenberg-Team und KTM nur noch gut drei Monate bis Ende November Zeit, um alles vorzubereiten und dann homologieren zu lassen. Im Dezember und mindestens der ersten Januar-Hälfte ist Winterpause, bevor das Material nach Down Under geschickt wird. Getestet werden kann im neuen Jahr vor dem Saisonstart nur noch Ende Januar oder Anfang Februar auf Strecken wie Jerez oder Portimao im südlichsten Teil Europas.

Im Artikel erwähnt

Fest steht: Es wird kein KTM-Werksteam geben

Im September wird bei KTM entschieden, wie sehr sich das Werk beim Thema Supersport einbringen wird. Fest steht: Wir werden kein Werksteam aus Mattighofen in der Supersport-WM sehen, diese Auftritte sind dem MotoGP-Paddock und Offroad-Sport vorbehalten.

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Interesse, die 990 RC R mit dem Freudenberg-Team im Renneinsatz zu sehen, ist bei den Österreichern aber vorhanden. Tatsache ist auch, dass Anfragen von Teams aus der Supersport-WM vorliegen, die sich den Umstieg auf KTM vorstellen können.

Teamchef Carsten Freudenberg geht beim derzeitigen Entwicklungsstand davon aus, dass seine Mannschaft 2027 in der Euro Moto antreten wird, weil sich nicht mit Bestimmtheit sagen lässt, ob der WM-Kit bis zum Jahresende fertig wird. Würde es so kommen, ist der jetzige Testfahrer Jonas Folger Wunschkandidat für den Platz als Stammpilot in der Deutschen Meisterschaft.

Promoter Liberty wünscht sich zusätzliche Hersteller

Denkbar ist aber auch, dass ein neuer Hersteller erst zum Europa-Auftakt in die Weltmeisterschaft einsteigt – oder sogar unter der Saison. Denn Promoter Liberty weiß um die Wichtigkeit jeder teilnehmenden Marke und ist bei Verhandlungen zu Kompromissen bereit.

In diesem Jahr sehen wir in der Supersport-WM acht Motorradmarken: Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Yamaha und ZX Moto – mit sehr unterschiedlichen Werksengagements. KTM wäre Hersteller Nummer 9.

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