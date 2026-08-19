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Supersport-WM-Debüt mit 37 Jahren: Magny-Cours-Wildcard für Mathieu Gines

Mathieu Gines ist ein Tausendsassa mit Erfahrung in verschiedensten Rennserien, aber noch nie in der seriennahen Weltmeisterschaft. In Magny-Cours gibt der 37-Jährige sein Debüt in der Supersport-WM.

Supersport-WM

Mathieu Gines
Mathieu Gines
Foto: Facebook/Mathieu Gines
Mathieu Gines
© Facebook/Mathieu Gines

Im Artikel erwähnt

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Seit einigen Jahren engagiert sich das Yamaha-Team GMT94 in der Förderung französischer Talente und ermöglicht dem besten Yamaha-Piloten der nationalen Supersport-Serie eine Wildcard beim Heimrennen in Magny-Cours. Der Verband und der Importeur unterstützen diese erfolgreiche Initiative.

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Selten hat sich ein Fahrer diese Chance so verdient wie in diesem Jahr Mathieu Gines, der jedoch nicht zu den Nachwuchshoffnungen Frankreichs zählt. Der 37-Jährige steht bereits als französischer Supersport-Meister fest und gewann alle Rennen bis auf eines.

Es ist nicht sein erster Titel: Gines gewann die Supersport-Kategorie erstmals 2009 sowie 2013 und 2026. Die nationale Superbike-Meisterschaft gewann der Franzose 2019 bis 2021 in Serie. Gines machte sich auch in der deutschen Meisterschaft einen Namen sowie in der Endurance-WM

Im Artikel erwähnt

GMT94 wird beim Supersport-Meeting auf dem Circuit de Nevers für Gines eine dritte Yamaha R9 in WM-Konfiguration aufbauen. Stammfahrer des von Christophe Guyot geleiteten Teams sind Lucas Mahias und Roberto Garcia.

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