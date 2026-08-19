Supersport-WM-Debüt mit 37 Jahren: Magny-Cours-Wildcard für Mathieu Gines

Seit einigen Jahren engagiert sich das Yamaha-Team GMT94 in der Förderung französischer Talente und ermöglicht dem besten Yamaha-Piloten der nationalen Supersport-Serie eine Wildcard beim Heimrennen in Magny-Cours. Der Verband und der Importeur unterstützen diese erfolgreiche Initiative.

Werbung

Werbung

Selten hat sich ein Fahrer diese Chance so verdient wie in diesem Jahr Mathieu Gines, der jedoch nicht zu den Nachwuchshoffnungen Frankreichs zählt. Der 37-Jährige steht bereits als französischer Supersport-Meister fest und gewann alle Rennen bis auf eines.

Es ist nicht sein erster Titel: Gines gewann die Supersport-Kategorie erstmals 2009 sowie 2013 und 2026. Die nationale Superbike-Meisterschaft gewann der Franzose 2019 bis 2021 in Serie. Gines machte sich auch in der deutschen Meisterschaft einen Namen sowie in der Endurance-WM

GMT94 wird beim Supersport-Meeting auf dem Circuit de Nevers für Gines eine dritte Yamaha R9 in WM-Konfiguration aufbauen. Stammfahrer des von Christophe Guyot geleiteten Teams sind Lucas Mahias und Roberto Garcia.

Werbung

Werbung