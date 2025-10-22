Formel-1-Ausstellung in Oberhausen eröffnet

In Oberhausen hat seit dem 22. Oktober die Formel-1-Ausstellung geöffnet. Zu sehen gibt es unter anderem den verbrannten Haas von Romain Grosjean und das erste Weltmeister-Auto von Max Verstappen.

Noch fünf Rennwochenenden in der Formel 1 sind zu fahren, der Titelkampf geht in die heiße Phase. Deutsche Formel-1-Fans, die zwischen den Rennen noch mehr Motorsport sehen möchten, haben jetzt in Oberhausen eine besondere Gelegenheit: Die Formel-1-Ausstellung, die durch mehrere Städte tourt, macht gerade Halt im OBEX in Oberhausen.

Der Veranstalter wirbt mit mehr als 3000 Quadratmetern Fläche voller Rennsportgeschichte, mit Rennautos und anderen Exponaten, Simulatoren und einer immersiven multimedialen Aufbereitung von bislang noch nicht gezeigtem Bild-, Ton- und Videomaterial: Rennanzüge, Helme, Schumis Ferrari F1-2000, mit dem er 2000 in Suzuka seinen ersten von später fünf WM-Titel mit Ferrari klarmachte... Auch Schumis 2011er-Mercedes W02 und historische Boliden sowie der Toro Rosso STR2 und Red Bull Racings RB16B, also Verstappens Sieger-Auto von 2021, können sich Besucher im Original anschauen. Auch das ausgebrannte Wrack von Romain Grosjeans Feuerunfall in Bahrain 2020 wird in Oberhausen ausgestellt.

Ex-Pilot Christian Danner: «Mit der Formula-1-Ausstellung haben die Organisatoren ein absolutes Event-Highlight geschaffen, das ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Besonders großartig finde

ich, dass die Ausstellung echten Formel-1-Fans genauso gut gefallen wird wie Motorsport-Neulingen, denn es gibt wirklich für jeden etwas zu entdecken. Ich hatte schon beim Rundgang vor dem Eröffnungstag sehr viel Spaß und werde auf jeden Fall noch einmal wiederkommen.»

Eröffnung der Ausstellung in der OBEX, Oberhausen Expo ist am heutigen Mittwoch, 22. Oktober. Tickets gibt’s ab 26,90 Euro (Erwachsene) bzw. 14,90 Euro (Kinder).

