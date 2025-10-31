Ferrari: Nachfolger von Lewis Hamilton in Position

​Die GP-Saison 2025 von Lewis Hamilton bei Ferrari ist eine glatte Enttäuschung. Längst hat Ferrari Plan B in der Schublade, sollte Hamilton auch 2026 mit den neuen Rennwagen hinterher fahren.

Lewis Hamilton spricht bei Ferrari zwar von steten Fortschritten, und seine Arbeits-Ethik ist über jeden Zweifel erhaben. Fakt aber ist: Trotz aller Plackerei schafft es der englische Superstar nicht, sich wie gewünscht in Szene zu setzen.

Ein ums andere Mal geht etwas schief, zuletzt in Mexiko war es eine Zehnsekunden-Strafe wegen Abkürzens, die dem siebenfachen Weltmeister das Rennen und die Laune verdorben hat.

Hamilton will die Saison in Anstand zu Ende bringen, aber längst arbeitet er bienenfleissig am Projekt 2026. Er selber würde das so nie formulieren, aber viele Formel-1-Insider glauben: Wenn Hamilton auch 2026 nicht in die Hufe kommt, dann steht hinter dem weiteren Verlauf seiner GP-Karriere ein fettes Fragezeichen.

Haben wir in Mexiko die Zukunft von Ferrari an der Arbeit gesehen? Mit jenem bemerkenswerten 20-Jährigen, der im Haas-Ferrari Vierter geworden ist?



Ferrari-Zögling Oliver Bearman ist nach seiner grandiosen Fahrt von allen Seiten mit Lob eingedeckt worden. Mit dieser Galavorstellung in Mexiko hat er seine Visitenkarten abgegeben als möglicher Nachfolger von Lewis Hamilton, sei dies nun 2027 oder 2028.



Schon im Januar 2025 hat Haas-Teamchef Ayao Komatsu geschwärmt: ««Es geht bei Oli nicht nur um seinen Speed, es geht um alles. Ich habe einige Rookie-Fahrer erlebt, die in ein erstes freies Training gingen und durchaus schnell waren, aber viele dieser Jungs sind darauf konzentriert, sich beweisen zu müssen. Bei Ollie war das überhaupt nicht der Fall. Was mich bei ihm am meisten faszinierte, das war, dass er bei ersten Einsätzen mit uns wirklich verstanden hatte, woraus seine Rolle bestand. Er begriff, was das Team von ihm erwartete, was wir von ihm brauchten; er verstand es und setzte das um.»



«Ich erinnere mich daran, wie er in einer Quali-Simulation einen Fehler gemacht hat. Während der darauffolgenden Abkühlungsrunde hat das Team Informationen zurückgespielt. Er war in der Lage, zu verdauen, was er getan hatte, Anpassungen vorzunehmen und diese dann auch für die zweite schnelle Runde zu korrigieren.»



«Selbst innerhalb dieser vier Runden und auch in der Nachbesprechung waren es seine Ruhe und die Art, wie er Dinge ausdrücken konnte, das, was mich am meisten beeindruckt hat. Ich konnte es fast nicht glauben, dass dieser Kerl damals erst 18 ist. Also, ich weiss, wie ich mit 18 war, und ich war mental ganz gewiss nicht so reif.»



Der Japaner fährt fort: «Wir haben Bearman in diesem Jahr nie wie einen Rookie behandelt, weil wir von Anfang an sehr darauf achteten, was er zu sagen hat, weil er voll in die Arbeit eingebunden ist. Er hat eine gute Ausbildung bei Ferrari hinter sich, auch im Simulator. Jedes Mal, wenn er ins Auto steigt, ist sein Feedback exzellent, seine Herangehensweise herausragend, seine Geschwindigkeit ist grossartig.»



«Ollies grosses Talent war immer offensichtlich, aber er lernt ständig hinzu. Dann hat im Spätsommer etwas Klick gemacht. Seit Singapur liefert er konstant starke Leistungen ab.»



Fazit von Ayao Komatsu: «Oliver ist ein Ferrari-Fahrer, und wir haben ihn für mindestens zwei Jahre ausgeliehen bekommen, also 2025 und 2026. Aber wenn wir mit ihm einen guten Job machen, bevor er einen guten Job macht, dann kann Ferrari das mittelfristig nicht ignorieren. Ja, ich sehe ihn als zukünftigen Ferrari-Fahrer.»







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20