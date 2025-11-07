Briatore erklärt: Deshalb bleibt Franco Colapinto

Obwohl die Ergebnisse von Franco Colapinto in dieser Saison bisher bescheiden ausfielen, darf der Argentinier sein Alpine-Cockpit behalten. Alpine-Sonderberater Flavio Briatore erklärt, warum das so ist.

Das Datum für die Verkündung wurde mit Blick auf die Quersumme gewählt: Am heutigen 7. November hat das Alpine-Team die Verlängerung des Abkommens mit dem Argentinier verkündet, weil die Quersumme von 07.11.2025 43 ergibt – die Startnummer von Franco Colapinto, der sein Cockpit im Werksteam der Franzosen nicht räumen muss.

Möglich machte dies auch Sponsor «Mercado Libre», ein Online-Handelsunternehmen, dessen Vertreter im Fahrerlager von Mexiko bereits die Vertragsverlängerung des Rookies angedeutet hatten. Der aktuelle WM-Zwanzigste wird an der Seite von Pierre Gasly für das Werksteam des Autoherstellers Renault fahren.

Alpine-Sonderberater Flavio Briatore erklärt, warum Colapinto trotz bescheidener Ergebnisse bleiben darf: «Ich habe Francos Fortschritte während seiner gesamten Zeit in der Formel 1 verfolgt und war immer davon überzeugt, dass er die richtigen Eigenschaften und das Potenzial hat, um ein Top-Fahrer zu werden, der mit dem Team wachsen kann.»

«Unsere Entscheidung, auch 2026 zusammenzuarbeiten, ist ein klares Zeichen für unser Engagement und unsere starke Unterstützung für Franco bei seiner Entwicklung als Rennfahrer. Es war ein hartes Jahr für das gesamte Team, und es war nicht gerade einfach, unter diesen Umständen gute Leistungen zu erbringen, aber sowohl Franco als auch Pierre haben ihr Bestes gegeben, um das Team in die bestmögliche Position für die nächste Saison zu bringen», lobt der Italiener.



«Mit Pierre und Franco haben wir eine gute Mischung aus Erfahrung, Tempo und Talent, die das Team vorantreiben und unseren Fans hoffentlich in der nächsten Saison Grund zum Jubeln und Anfeuern geben wird», ist der 75-Jährige überzeugt.

Colapinto selbst freut sich: «ch bin Flavio und dem gesamten Team sehr dankbar für ihr Vertrauen in mich, das Team in Zukunft voranzubringen. Seit meinem Debüt in der Formel 1 war mir bewusst, dass es unter den gegebenen Umständen eine grosse Herausforderung sein würde, meinen Platz in diesem Sport zu behaupten. Es war ein langer und schwieriger Weg, und ich bin sehr stolz darauf, 2026 erneut für dieses Team fahren zu dürfen, an der Seite von Pierre, der ein grossartiger Teamkollege ist und von dem ich zweifellos weiterhin viel lernen kann.»

«Schliesslich ist es etwas ganz Besonderes und passend, diese Ankündigung an diesem Wochenende hier in Brasilien zu machen. So nah an meinem Heimatland Argentinien und bei einem Event, das sich für mich wie ein Heimrennen anfühlt, bei dem ich so viel Unterstützung bekomme. Dass so viele Fans mich und das Team auf dieser Reise begleiten, ist der Grund, warum wir Rennen fahren, und nächstes Jahr, wenn es in der Formel 1 einen Neustart geben sollte, können wir hoffentlich jedem Einzelnen, der uns anfeuert, einen Grund zum Lächeln und Feiern geben. Vamos Alpine!», fügt der Rennfahrer aus Buenos Aires an.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20