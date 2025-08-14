Husqvarna Mobility präsentiert Enduro-Modelle 2026
Husqvarna Mobility präsentiert die Enduro-Modelle 2026
Um in jedem Gelände Spitzenleistungen zu liefern, wird jedes Modell mit einer Vielzahl an rennerprobten Komponenten ausgestattet. Für 2026 fallen vor allem neue Grafiken, Kühlerverkleidungen, hintere Schutzbleche und Gabelprotektoren ins Auge, während ein Schutz für die Kraftstoffleitung die Langlebigkeit erhöht.
Mehrere technische Updates wurden an den WP XACT Closed-Cartridge-Gabeln vorgenommen, um die Federungsleistung weiter zu verbessern. Alle acht Modelle verfügen nun über polierte Federn, ein neues Druckreservoir und einen einteiligen Hydrostop für optimierte Dämpfungseigenschaften. Ergänzend dazu wurden neue Zug- und Druckstufeneinstellungen sowohl für die Gabeln als auch für das WP XACT-Hinterradfederbein eingeführt, um das Fahrwerksgleichgewicht zu erhalten und das Handling jedes Modells zu verfeinern.
Die 2-Takt-Modelle starten mit der TE 125, gefolgt von der TE 250, während die beliebte TE 300 das Line-up abrundet. Alle Modelle profitieren von modernster Technologie, wobei die Throttle Body Injection (TBI) für sanfte und vorhersehbare Kraftentfaltung am Hinterrad sorgt.
Die 4-Takt-Reihe umfasst vier Modelle: FE 250, FE 350, FE 450 und FE 501. Jedes Bike ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, darunter zwei wählbare Motorkennfelder und elektronische Fahrhilfen wie Traktionskontrolle und Quickshifter. Diese Features maximieren die Leistung auf jedem Terrain und ermöglichen ein individuell anpassbares Fahrerlebnis.
Die 2026er Enduro-Baureihe von Husqvarna Mobility geht ab August in Produktion und wird weltweit bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren. Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrer nationalen Husqvarna Mobility-Niederlassung oder Ihrem Importeur. Weitere Informationen finden sich auf der Husqvarna-Website.
Technische Highlights:
- Neue Grafiken für einen klassischen, schwedisch inspirierten Look
- Neue Kühlerverkleidungen für verbesserte Ergonomie und Ästhetik
- Neuer, verschraubter Kühlerverschluss zur vereinfachten Kontrolle des Kühlmittelstands
- Neuer Schutz für die Kraftstoffleitung erhöht die Haltbarkeit
Überarbeitete WP XACT Closed-Cartridge-Gabeln für verbesserte Dämpfung und Handling
- WP XACT-Hinterradfederbein mit werkzeuglosen Verstellern und neuen Einstellungen zur optimalen Abstimmung mit der Gabel
- Radiatorlüfter bei allen 4-Takt-Modellen zur optimalen Motortemperaturregelung
- Brembo-Hydraulik für Kupplung und Bremsen für maximale Performance und Zuverlässigkeit
- Perfekt ausbalancierter, hydrogeformter Chrom-Molybdänrahmen
- Aluminium-Polyamid-Hybrid-Unterrahmen für optimal berechnete Steifigkeit und hohe Haltbarkeit
- Hochleistungs-GSK-Bremsscheiben für exzellente Bremskraft
- Throttle Body Injection (TBI) bei 2-Takt-Motoren für präzise Kraftentfaltung
- FE 250 und FE 350 mit DOHC-Motoren für herausragendes Drehmoment und Spitzenleistung
- Quickshifter für sanftes Hochschalten bei 4-Takt-Modellen, selbst unter hoher Last
- Multifunktionaler Map Select Switch für Quickshifter und Traktionskontrolle
- Offroad Control Unit (OCU) für hohe Zuverlässigkeit und benutzerfreundliche Wartung der Elektronik
- Hochleistungs-LED-Scheinwerfer
- Premium ProTaper-Lenker und ODI-Griffe
- Wettkampforientierter Start/Stopp-Knopf
- Zuverlässiger Elektrostart über eine leichte Li-Ion 2,0 Ah Batterie