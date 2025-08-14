Husqvarna Mobility präsentiert Enduro-Modelle 2026

Das Line-up der Husqvarna-Enduros 2026 umfasst 2- und 4-Takt-Modelle und bietet für Fahrer aller Erfahrungsstufen das passende Motorrad. Ab August 2025 werden alle Modelle bei autorisierten Händlern eintreffen.

Um in jedem Gelände Spitzenleistungen zu liefern, wird jedes Modell mit einer Vielzahl an rennerprobten Komponenten ausgestattet. Für 2026 fallen vor allem neue Grafiken, Kühlerverkleidungen, hintere Schutzbleche und Gabelprotektoren ins Auge, während ein Schutz für die Kraftstoffleitung die Langlebigkeit erhöht.

Mehrere technische Updates wurden an den WP XACT Closed-Cartridge-Gabeln vorgenommen, um die Federungsleistung weiter zu verbessern. Alle acht Modelle verfügen nun über polierte Federn, ein neues Druckreservoir und einen einteiligen Hydrostop für optimierte Dämpfungseigenschaften. Ergänzend dazu wurden neue Zug- und Druckstufeneinstellungen sowohl für die Gabeln als auch für das WP XACT-Hinterradfederbein eingeführt, um das Fahrwerksgleichgewicht zu erhalten und das Handling jedes Modells zu verfeinern.

Die 2-Takt-Modelle starten mit der TE 125, gefolgt von der TE 250, während die beliebte TE 300 das Line-up abrundet. Alle Modelle profitieren von modernster Technologie, wobei die Throttle Body Injection (TBI) für sanfte und vorhersehbare Kraftentfaltung am Hinterrad sorgt.

Die 4-Takt-Reihe umfasst vier Modelle: FE 250, FE 350, FE 450 und FE 501. Jedes Bike ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, darunter zwei wählbare Motorkennfelder und elektronische Fahrhilfen wie Traktionskontrolle und Quickshifter. Diese Features maximieren die Leistung auf jedem Terrain und ermöglichen ein individuell anpassbares Fahrerlebnis.

Die 2026er Enduro-Baureihe von Husqvarna Mobility geht ab August in Produktion und wird weltweit bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren. Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrer nationalen Husqvarna Mobility-Niederlassung oder Ihrem Importeur. Weitere Informationen finden sich auf der Husqvarna-Website.

Technische Highlights: