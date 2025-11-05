Verdacht bestätigt: Saisonende für Joe Roberts (28)

Die Moto2-Truppe von American Racing muss in den verbleibenden beiden Rennen der WM-Saison 2025 auf den Kalifornier Joe Roberts verzichten. Für ihn kommt ein junger Spanier zum Zug.

Das Team American Racing muss in den beiden letzten verbleibenden Saisonrennen in Portimao und Valencia auf die Dienste von Routinier Joe Roberts verzichten. Der 28-jährige US-Amerikaner hat sich bei seinem Sturz im Sepang-Grand-Prix einen Handgelenksbruch zugezogen. Nachdem sich Roberts in den USA einer MRT unterzogen hatte, wurde der anfängliche Verdacht bestätigt.

American Racing muss nun wieder einmal improvisieren. «Gemeinsam haben wir entschieden, dass Joe in den USA bleibt, sich dort auf die rasche Genesung konzentriert, um dann für die Tests nach dem Valencia-Grand-Prix bereit zu sein», wird Teamboss Eitan Butbul in einer Stellungnahme des Teams zitiert.

Roberts wird daher nicht nach Europa reisen, hält sich aktuell in seiner Heimat Kalifornien auf, wo er bereits mit der Reha begonnen hat. Das Amercian Racing Team wird in Portimao und Valencia den spanischen JuniorGP-Fahrer Xabi Zurutuza (19) einsetzen, der aus der eigenen Nachwuchsabteilung kommt.

Pechvogel Roberts belegt in der WM-Tabelle aktuell Rang 13 und liegt nur einen Punkt vor seinem spanischen Teamkollegen Marcos Ramirez (27). Mitte der Saison zeigte der Amerikaner eine starke Phase mit dem Sieg in Brünn sowie den Rängen 5 und 6 in Assen und auf dem Red Bull Ring. Danach folgte ein Durchhänger: In fünf Rennen gab es nur vier WM-Zähler.