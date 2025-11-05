Verletzter Noah Dettwiler: Bereit für Rücktransport!

Der in Sepang schwer verunglückte Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler steht kurz vor der Überstellung in seine Heimat. Nach Abstimmung mit der Fluglinie Swiss soll der Rückführung nichts mehr im Wege stehen.

Noah Dettwiler erholt sich von seinem fürchterlichen Unfall in der Besichtigungsrunde des Moto3-GP-Rennens von Malaysia. Der Schweizer aus dem französischen Team CIP Green Power von Alain Bronec konnte am vergangenen Freitag die Intensivstation des Krankenhauses von Kuala Lumpur verlassen. Nach dem Crash wurde Dettwiler die Milz entfernt, seine Lunge intubiert und eine Operation am offenen Bruch des betroffenen Beins durchgeführt.

Nun gibt es weitere positive Neuigkeiten aus dem Umfeld des 20-Jährigen – das CIP-Team meldete sich mit einer offiziellen Mitteilung: «Die Verfassung von Noah hat sich in den vergangenen Tagen so stark verbessert, dass die behandelnden Mediziner in Kuala Lumpur grünes Licht für die Überstellung in die Schweiz gegeben haben.»

Weiter heißt es in der Stellungnahme: «Am heutigen Mittwoch hat ein Team der Swiss Air-Rettung Noah besucht und mit ihm die Details zum medizinischen Transport geplant und besprochen. Der Flug ist für den Donnerstag (6. November) geplant. Laut Plan sollte Noah am späten Abend in Zürich landen. Von da wird er sofort in die Klinik gebracht, wo die weitere notwendige Operation am Bein durchgeführt wird. Danach startet die eigentliche Reha-Phase.»

Seit dem 27. Oktober sind auch Dettwilers Eltern und seine Schwester in Kuala Lumpur. «Auch Noah Dettwilers Familie wird die Rückreise in die Schweiz am Donnerstag beginnen können», heißt es in der offiziellen Botschaft. «Die gesamte Familie und das Team sind überwältigt von dieser positiven Entwicklung und auch dankbar für die exzellente medizinische Behandlung in Malaysia. Ein spezielles Danke geht an die Mannschaft der Swiss, die diese sichere Überstellung in die Heimat möglich macht.»