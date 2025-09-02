Toprak Razgatlioglu (BMW): «Ich bin ein wenig nervös»

Mit Magny-Cours verbindet Toprak Razgatlioglu die Erinnerungen an viele Siege, aber auch an den fürchterlichen Sturz im vergangenen Jahr. Was bedeutet das für das bevorstehende Meeting der Superbike-WM 2025?

Magny-Cours ist die Paradestrecke von Toprak Razgatlioglu. Bei seinem Debüt im Fahrerlager der seriennahen holte der Türke 2014 als Gaststarter im Rennen der Superstock-600-EM sensationell den Sieg. Fünf Jahre später feierte der mittlerweile zweifache Weltmeister auf der französischen Piste seine ersten beiden Superbike-Siege – von Startplatz 16!

Insgesamt hat Razgatlioglu acht Siege (2x Kawasaki, 6x Yamaha). Weil der 28-Jährige im vergangenen Jahr im zweiten Training schwer stürzte und die Rennen verpasste, fehlen in seiner Statistik Siege mit BMW.



«Magny-Cours ist meine Lieblingsstrecke. Mein erstes Rennen im WorldSBK-Fahrerlager fand 2014 hier statt, und ich habe das Rennen gewonnen. Es war unglaublich, denn ich kannte die Strecke nicht, habe sie erst während des Wochenendes kennengelernt, und der Sieg hat es für mich zu einem unglaublichen Wochenende gemacht», betonte der BMW-Werkspilot. «Im vergangenen Jahr bin ich dort gestürzt – es war ein schwerer Sturz, der mich daran hinderte, an diesem Wochenende weiterzufahren. Ich bin ein wenig nervös. Vielleicht darf ich in dieser Kurve nicht 100 Prozent geben, sondern muss dort etwas langsamer fahren. Aber insgesamt mag ich die Strecke immer noch, Magny-Cours ist nach wie vor meine Lieblingsrennstrecke.

In Nicolò Bulega hat Razgatlioglu einen hartnäckigen Gegner. Der Ducati-Werkspilot punktet konstant und stand in 20 von 24 Rennen als Sieger oder Zweiter auf dem Podium.



«Er hat sich in diesem Jahr stark verbessert; er kennt das Potenzial seines Motorrads. Er fährt ruhiger, seine Pace ist hervorragend, besser als im letzten Jahr», lobte der BMW-Pilot seinen Gegner. «Er versteht auch besser, welche Reifen für ihn besser geeignet sind. An jedem Rennwochenende ist er sehr stark. Wenn wir nicht gegen ihn kämpfen würden, würde er alleine vorne wegfahren. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird die Meisterschaft wohl in Jerez entschieden werden. Aber im Motorsport ist alles möglich – ein technisches Problem, ein Sturz, alles erdenkliche uns beiden widerfahren.»