Magny-Cours, FP2: Bulega mit Rekord, Toprak Vierter

Während Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega im zweiten Training den Pole-Rekord unterbot, beendete BMW-Star Toprak Razgatlioglu den ersten Trainings der Superbike-WM 2025 in Magny-Cours als Vierter.

Am Vormittag hatte BMW-Star Toprak Razgatlioglu 1:36,930 min die schnellste Rundenzeit gefahren. Im FP2 dauerte es fünf Minuten, bis der WM-Leader in 1:36,409 min erneut Platz 1 übernommen hatte. Razgatlioglu drehte weiter auf und glänzte nach nur acht Minuten mit einer 1:36,075 min. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Garrett Gerloff (BMW) seit 2023 mit 1:35,453 min, die schnellste Rennrunde drehte Alvaro Bautista (Ducati) im selben Jahr im Sprint in 1:36,084 min.

Hinter dem Türken reihten sich Alex Lowes (Bimota) und Sam Lowes (Ducati) ein. Innerhalb von 0,5 sec blieben zudem Andrea Locatelli (Yamaha) und Nicolò Bulega (Ducati). Für den ersten Sturz der Session sorgte Xavi Vierge (Honda) nach zehn Minuten. Nach 15 Minuten glänzte der Weltmeister mit einer 1:35,860 min und führte nun um fast 0,5 sec auf den Zweiten.

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session fuhren mehrere Piloten Rennsimulationen, unter anderem die Lowes-Brüder, Razgatlioglu und Alvaro Bautista (Ducati). Derweil reihte sich Bulega mit 0,2 sec Rückstand auf Platz 2 ein. Dominique Aegerter (Yamaha) war als Zehnter eine Sekunde langsamer als Razgatlioglu. In der Go Eleven-Box wurde emsig an der Ducati von Andrea Iannone geschraubt, der bisher nur fünf Runden gefahren war und Platz 22 belegte.

Zehn Minuten vor dem Ende führte unverändert Razgatlioglu vor Bulega. Neuer Dritter war Danilo Petrucci (Ducati). Mit Alex Lowes (4.), Locatelli (5.) und Garrett Gerloff (10./Kawasaki) waren fünf von sechs engagierten Werken in den Top-10 vertreten – nur Honda hing am unteren Ende der Zeitenliste fest.

Erst ganz am Ende kam noch einmal Bewegung in die Zeitenliste. Nach längerer Reparatur arbeitete sich der zu Beginn gestürzte Xavi Vierge auf Platz 7 nach vorn. Dann aber ein Paukenschlag von Nicolò Bulega, der in 1:35,428 min die Führung übernahm und damit so schnell wie noch kein Superbike-Pilot vor ihm. Sam Lowes (2.) und Locatelli (3.) verwiesen Razgatlioglu auf Platz 4.

Weil Iannone bei noch einer Minute durch einen Sturz für gelbe Flaggen sorgte, blieb es bei diesem Stand.

Einen erfreulichen Freitag absolvierte Jonathan Rea (Yamaha) als Siebter. Dominique Aegerter wurde in der Schlussphase auf Platz 14 durchgereicht.