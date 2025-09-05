Sam Lowes (2./Ducati) am Freitag wieder dritte Kraft

Am ersten Trainingstag in Magny-Cours setzte Sam Lowes nahtlos seine gute Performance fort, die er vor der Sommerpause zeigte. Der Ducati-Privatier fährt auf dem Niveau der Superbike-Stars Razgatlioglu und Bulega.

Vor einem Jahr klebte Sam Lowes beim Meeting in Magny-Cours das Pech am Reifen. Nur Platz 20 in der Superpole und in den drei Rennen gab es nur im Superpole-Race eine Zielankunft – als bescheidener 16.

In der Superbike-WM 2025 muss man mit dem Ducati-Privatier auf der Piste im Herzen Frankreichs aber rechnen: Als jeweils Zweiter im ersten und zweiten Training waren mit Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) nur die beiden derzeit besten Superbike-Piloten vor ihm platziert!



«Ich muss zugeben, dass ich vor der ersten Session etwas nervös war. 2024 war ich hier nicht schnell, dazu waren die Bedingungen schwierig und das ganze Wochenende verlief nicht gut», sagte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dabei gefällt mir die Strecke, aber wenn man Probleme hat, das Vertrauen und das Gefühl fehlt, steckt man in der Klemme. Aber der erste Tag war nicht schlecht. Schon im FP1 fühlte ich mich recht gut, auf Toprak fehlte nicht so viel. Gerade im letzten Sektor bin ich gut unterwegs. Ich bin wieder vorn dabei, auf einer anderen Rennstrecke, insgesamt war es also ein positiver Tag. Wir hatten zuletzt gute Rennen und einen guten Test in Aragón, das alles hilft natürlich.»

Bereits zuletzt auf dem Balaton Park Circuit mauserte sich der 34-jährige Engländer zur dritten Kraft.



«Mit zwei Top-3-Ergebnissen am Sonntag haben wir das Rennwochenende in Ungarn sehr stark beendet. Es ist wichtig, diesen Schwung mitzunehmen», weiß der MarcVDS-Pilot. «Es ist offensichtlich, dass wir einen bedeutenden Schritt gemacht haben, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir an diesem Wochenende viel stärker sein werden. Mein Ziel für den Start in die letzte Saisonhälfte sind drei solide Rennen.»