Sam Lowes (2./Ducati) am Freitag wieder dritte Kraft
Sam Lowes
Vor einem Jahr klebte Sam Lowes beim Meeting in Magny-Cours das Pech am Reifen. Nur Platz 20 in der Superpole und in den drei Rennen gab es nur im Superpole-Race eine Zielankunft – als bescheidener 16.
In der Superbike-WM 2025 muss man mit dem Ducati-Privatier auf der Piste im Herzen Frankreichs aber rechnen: Als jeweils Zweiter im ersten und zweiten Training waren mit Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) nur die beiden derzeit besten Superbike-Piloten vor ihm platziert!
«Ich muss zugeben, dass ich vor der ersten Session etwas nervös war. 2024 war ich hier nicht schnell, dazu waren die Bedingungen schwierig und das ganze Wochenende verlief nicht gut», sagte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dabei gefällt mir die Strecke, aber wenn man Probleme hat, das Vertrauen und das Gefühl fehlt, steckt man in der Klemme. Aber der erste Tag war nicht schlecht. Schon im FP1 fühlte ich mich recht gut, auf Toprak fehlte nicht so viel. Gerade im letzten Sektor bin ich gut unterwegs. Ich bin wieder vorn dabei, auf einer anderen Rennstrecke, insgesamt war es also ein positiver Tag. Wir hatten zuletzt gute Rennen und einen guten Test in Aragón, das alles hilft natürlich.»
Bereits zuletzt auf dem Balaton Park Circuit mauserte sich der 34-jährige Engländer zur dritten Kraft.
«Mit zwei Top-3-Ergebnissen am Sonntag haben wir das Rennwochenende in Ungarn sehr stark beendet. Es ist wichtig, diesen Schwung mitzunehmen», weiß der MarcVDS-Pilot. «Es ist offensichtlich, dass wir einen bedeutenden Schritt gemacht haben, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir an diesem Wochenende viel stärker sein werden. Mein Ziel für den Start in die letzte Saisonhälfte sind drei solide Rennen.»
|Zeiten Superbike-WM 2025, Magny-Cours, FP2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:35,428 min
|2.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:35,828
|+ 0,400 sec
|3.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:35,842
|+ 0,414
|4.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:35,860
|+ 0,432
|5.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:36,103
|+ 0,675
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:36,172
|+ 0,744
|7.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:36,196
|+ 0,768
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:36,414
|+ 0,986
|9.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:36,512
|+ 1,084
|10.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:36,542
|+ 1,114
|11.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:36,633
|+ 1,205
|12.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:36,695
|+ 1,267
|13.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:36,713
|+ 1,285
|14.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|1:36,734
|+ 1,306
|15.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:36,940
|+ 1,512
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:37,007
|+ 1,579
|17.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:37,041
|+ 1,613
|18.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:37,072
|+ 1,644
|19.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:37,163
|+ 1,735
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:37,416
|+ 1,988
|21.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:37,869
|+ 2,441
|22.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|1:38,065
|+ 2,637
|23.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1:39,922
|+ 4,494
|Zeiten Superbike-WM 2025, Magny-Cours, FP1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:36,930 min
|2.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:37,152
|+ 0,222 sec
|3.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:37,183
|+ 0,253
|4.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:37,208
|+ 0,278
|5.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:37,240
|+ 0,310
|6.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:37,251
|+ 0,321
|7.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:37,374
|+ 0,444
|8.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:37,387
|+ 0,457
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:37,456
|+ 0,526
|10.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:37,497
|+ 0,567
|11.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:37,615
|+ 0,685
|12.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:37,616
|+ 0,686
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:37,795
|+ 0,865
|14.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:37,825
|+ 0,895
|15.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:37,836
|+ 0,906
|16.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:37,908
|+ 0,978
|17.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|1:37,910
|+ 0,980
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:38,126
|+ 1,196
|19.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:38,314
|+ 1,384
|20.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:38,494
|+ 1,564
|21.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:38,683
|+ 1,753
|22.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|1:39,673
|+ 2,743
|23.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1:41,822
|+ 4,892