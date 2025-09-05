Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Sam Lowes (2./Ducati) am Freitag wieder dritte Kraft

Von Kay Hettich
Sam Lowes
© Gold & Goose

Sam Lowes

Am ersten Trainingstag in Magny-Cours setzte Sam Lowes nahtlos seine gute Performance fort, die er vor der Sommerpause zeigte. Der Ducati-Privatier fährt auf dem Niveau der Superbike-Stars Razgatlioglu und Bulega.
Vor einem Jahr klebte Sam Lowes beim Meeting in Magny-Cours das Pech am Reifen. Nur Platz 20 in der Superpole und in den drei Rennen gab es nur im Superpole-Race eine Zielankunft – als bescheidener 16.

In der Superbike-WM 2025 muss man mit dem Ducati-Privatier auf der Piste im Herzen Frankreichs aber rechnen: Als jeweils Zweiter im ersten und zweiten Training waren mit Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) nur die beiden derzeit besten Superbike-Piloten vor ihm platziert!

«Ich muss zugeben, dass ich vor der ersten Session etwas nervös war. 2024 war ich hier nicht schnell, dazu waren die Bedingungen schwierig und das ganze Wochenende verlief nicht gut», sagte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dabei gefällt mir die Strecke, aber wenn man Probleme hat, das Vertrauen und das Gefühl fehlt, steckt man in der Klemme. Aber der erste Tag war nicht schlecht. Schon im FP1 fühlte ich mich recht gut, auf Toprak fehlte nicht so viel. Gerade im letzten Sektor bin ich gut unterwegs. Ich bin wieder vorn dabei, auf einer anderen Rennstrecke, insgesamt war es also ein positiver Tag. Wir hatten zuletzt gute Rennen und einen guten Test in Aragón, das alles hilft natürlich.»

Bereits zuletzt auf dem Balaton Park Circuit mauserte sich der 34-jährige Engländer zur dritten Kraft.

«Mit zwei Top-3-Ergebnissen am Sonntag haben wir das Rennwochenende in Ungarn sehr stark beendet. Es ist wichtig, diesen Schwung mitzunehmen», weiß der MarcVDS-Pilot. «Es ist offensichtlich, dass wir einen bedeutenden Schritt gemacht haben, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir an diesem Wochenende viel stärker sein werden. Mein Ziel für den Start in die letzte Saisonhälfte sind drei solide Rennen.»


Zeiten Superbike-WM 2025, Magny-Cours, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:35,428 min
2. Sam Lowes (GB) Ducati 1:35,828 + 0,400 sec
3. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:35,842 + 0,414
4. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:35,860 + 0,432
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:36,103 + 0,675
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:36,172 + 0,744
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:36,196 + 0,768
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:36,414 + 0,986
9. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:36,512 + 1,084
10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:36,542 + 1,114
11. Michael vd Mark (NL) BMW 1:36,633 + 1,205
12. Yari Montella (I) Ducati 1:36,695 + 1,267
13. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:36,713 + 1,285
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:36,734 + 1,306
15. Andrea Iannone (I) Ducati 1:36,940 + 1,512
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:37,007 + 1,579
17. Axel Bassani (I) Bimota 1:37,041 + 1,613
18. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:37,072 + 1,644
19. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:37,163 + 1,735
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:37,416 + 1,988
21. Tito Rabat (E) Honda 1:37,869 + 2,441
22. Sergio Garcia (E) Honda 1:38,065 + 2,637
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:39,922 + 4,494
Zeiten Superbike-WM 2025, Magny-Cours, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:36,930 min
2. Sam Lowes (GB) Ducati 1:37,152 + 0,222 sec
3. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:37,183 + 0,253
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:37,208 + 0,278
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:37,240 + 0,310
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:37,251 + 0,321
7. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:37,374 + 0,444
8. Alex Lowes (GB) Bimota 1:37,387 + 0,457
9. Michael vd Mark (NL) BMW 1:37,456 + 0,526
10. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:37,497 + 0,567
11. Yari Montella (I) Ducati 1:37,615 + 0,685
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:37,616 + 0,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:37,795 + 0,865
14. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:37,825 + 0,895
15. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:37,836 + 0,906
16. Andrea Iannone (I) Ducati 1:37,908 + 0,978
17. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:37,910 + 0,980
18. Tito Rabat (E) Honda 1:38,126 + 1,196
19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:38,314 + 1,384
20. Axel Bassani (I) Bimota 1:38,494 + 1,564
21. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:38,683 + 1,753
22. Sergio Garcia (E) Honda 1:39,673 + 2,743
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:41,822 + 4,892

