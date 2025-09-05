Alex Lowes (6.): Was bei Bimota besser werden muss

Die Ergebnisse von Bimota schwanken in der Superbike-WM 2025 stark. Das Meeting in Magny-Cours könnte ein besseres Wochenende für Alex Lowes werden, auch wenn sich der Engländer nach mehr Motorleistung sehnt.

Für die erste Saison mit einem neuen Motorrad – und das nach einer Superbike-Abstinenz von über zehn Jahren – leistet Bimota und das dahinter stehende Kawasaki Racing Team (KRT) herausragende Arbeit. Alex Lowes fuhr im Superpole-Race in Misano auf Platz 2 und holte zehn Top-8-Ergebnisse.

In Magny-Cours gelang dem Engländer am Freitag als Sechster mit 0,7 sec Rückstand ein solider Start ins Wochenende. «Wir müssen unsere Stärken nutzen und das ist uns am Freitag gut gelungen», betonte Lowes. «Meiner Meinung machen wir mit unserem Bike einen fantastischen Job und erreichen starke Rundenzeiten, obwohl uns die Regeln und die Tests limitieren. Wir können leider nicht das tun, was wir wollen. Es ist ein neues Projekt und das Fenster für Verbesserungen ist sehr schmal.»

Die Bimota KB998 hat den Motor der Kawasaki ZX-10RR, der schon in den Vorjahren nicht mehr zu den besten Triebwerken zählte. «Wenn das Bike nicht zu den schnellsten gehört, muss man die Zeit auf der Bremse gutmachen und man ist nie zufrieden damit», erklärte der WM-Achte. «Tatsächlich ist die Bimota ausgezeichnet auf der Bremse, also bremst man immer stärker und man beginnt, sich im Kreis zu drehen. Man muss versuchen, Fehler zu vermeiden, was in Magny-Cours in den Kurven 5, 13 oder 15 sehr leicht passieren kann.

Mittelfristig möchte Bimota um Siege und die Weltmeisterschaft kämpfen. «Dafür muss das Bike schneller werden», weiß der 34-Jährige. «Fehlt der Speed, muss alles andere perfekt sein. Unsere Stärken können wir im Rennen kaum ausspielen, weil wir langsam auf der Geraden sind. Also müssen wir in diese Richtung arbeiten. Meine Aufgabe ist es, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Maximum herauszuholen. Ich bleibe positiv, versuche, Spaß zu haben, und hoffe auf gute Rennen.»