Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Günther Steiner übernimmt Tech3

Alex Lowes (6.): Was bei Bimota besser werden muss

Von Kay Hettich
Alex Lowes
© Gold & Goose

Alex Lowes

Die Ergebnisse von Bimota schwanken in der Superbike-WM 2025 stark. Das Meeting in Magny-Cours könnte ein besseres Wochenende für Alex Lowes werden, auch wenn sich der Engländer nach mehr Motorleistung sehnt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Für die erste Saison mit einem neuen Motorrad – und das nach einer Superbike-Abstinenz von über zehn Jahren – leistet Bimota und das dahinter stehende Kawasaki Racing Team (KRT) herausragende Arbeit. Alex Lowes fuhr im Superpole-Race in Misano auf Platz 2 und holte zehn Top-8-Ergebnisse.

In Magny-Cours gelang dem Engländer am Freitag als Sechster mit 0,7 sec Rückstand ein solider Start ins Wochenende. «Wir müssen unsere Stärken nutzen und das ist uns am Freitag gut gelungen», betonte Lowes. «Meiner Meinung machen wir mit unserem Bike einen fantastischen Job und erreichen starke Rundenzeiten, obwohl uns die Regeln und die Tests limitieren. Wir können leider nicht das tun, was wir wollen. Es ist ein neues Projekt und das Fenster für Verbesserungen ist sehr schmal.»

Die Bimota KB998 hat den Motor der Kawasaki ZX-10RR, der schon in den Vorjahren nicht mehr zu den besten Triebwerken zählte. «Wenn das Bike nicht zu den schnellsten gehört, muss man die Zeit auf der Bremse gutmachen und man ist nie zufrieden damit», erklärte der WM-Achte. «Tatsächlich ist die Bimota ausgezeichnet auf der Bremse, also bremst man immer stärker und man beginnt, sich im Kreis zu drehen. Man muss versuchen, Fehler zu vermeiden, was in Magny-Cours in den Kurven 5, 13 oder 15 sehr leicht passieren kann.

Mittelfristig möchte Bimota um Siege und die Weltmeisterschaft kämpfen. «Dafür muss das Bike schneller werden», weiß der 34-Jährige. «Fehlt der Speed, muss alles andere perfekt sein. Unsere Stärken können wir im Rennen kaum ausspielen, weil wir langsam auf der Geraden sind. Also müssen wir in diese Richtung arbeiten. Meine Aufgabe ist es, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Maximum herauszuholen. Ich bleibe positiv, versuche, Spaß zu haben, und hoffe auf gute Rennen.»


Zeiten Superbike-WM 2025, Magny-Cours, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:35,428 min
2. Sam Lowes (GB) Ducati 1:35,828 + 0,400 sec
3. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:35,842 + 0,414
4. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:35,860 + 0,432
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:36,103 + 0,675
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:36,172 + 0,744
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:36,196 + 0,768
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:36,414 + 0,986
9. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:36,512 + 1,084
10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:36,542 + 1,114
11. Michael vd Mark (NL) BMW 1:36,633 + 1,205
12. Yari Montella (I) Ducati 1:36,695 + 1,267
13. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:36,713 + 1,285
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:36,734 + 1,306
15. Andrea Iannone (I) Ducati 1:36,940 + 1,512
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:37,007 + 1,579
17. Axel Bassani (I) Bimota 1:37,041 + 1,613
18. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:37,072 + 1,644
19. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:37,163 + 1,735
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:37,416 + 1,988
21. Tito Rabat (E) Honda 1:37,869 + 2,441
22. Sergio Garcia (E) Honda 1:38,065 + 2,637
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:39,922 + 4,494
Zeiten Superbike-WM 2025, Magny-Cours, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:36,930 min
2. Sam Lowes (GB) Ducati 1:37,152 + 0,222 sec
3. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:37,183 + 0,253
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:37,208 + 0,278
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:37,240 + 0,310
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:37,251 + 0,321
7. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:37,374 + 0,444
8. Alex Lowes (GB) Bimota 1:37,387 + 0,457
9. Michael vd Mark (NL) BMW 1:37,456 + 0,526
10. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:37,497 + 0,567
11. Yari Montella (I) Ducati 1:37,615 + 0,685
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:37,616 + 0,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:37,795 + 0,865
14. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:37,825 + 0,895
15. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:37,836 + 0,906
16. Andrea Iannone (I) Ducati 1:37,908 + 0,978
17. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:37,910 + 0,980
18. Tito Rabat (E) Honda 1:38,126 + 1,196
19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:38,314 + 1,384
20. Axel Bassani (I) Bimota 1:38,494 + 1,564
21. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:38,683 + 1,753
22. Sergio Garcia (E) Honda 1:39,673 + 2,743
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:41,822 + 4,892

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 05.09., 20:45, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 05.09., 21:00, Eurosport 2
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Fr. 05.09., 21:35, Motorvision TV
    All Wheel Drive Safari Challenge
  • Fr. 05.09., 22:00, Motorvision TV
    EMX Quad European Championship
  • Fr. 05.09., 22:25, Motorvision TV
    US Pro Pulling
  • Fr. 05.09., 22:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 05.09., 22:50, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Fr. 05.09., 23:00, ORF Sport+
    Motorsport: Südsteiermark Classic
  • Fr. 05.09., 23:15, Motorvision TV
    Monster Jam Championship Series
  • Fr. 05.09., 23:45, Motorvision TV
    Legends Cars National Championship
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0509212013 | 16