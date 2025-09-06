Magny-Cours FP3: Toprak Razgatlioglu kratzt am Rekord

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) und Bimota-Werksfahrer Alex Lowes duellierten sich im FP3 der Superbike-WM am Samstagmorgen in Magny-Cours/Frankreich um die Bestzeit.

Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag der WM-Zweite Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:35,428 min vorne und war damit erstaunliche 4/10 sec schneller als der Zweite, Ducati-Privatier Sam Lowes.



Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält Garrett Gerloff (BMW) seit 2023 mit 1:35,453 min, die schnellste Rennrunde drehte Alvaro Bautista (Ducati) im gleichen Jahr im Sprint in 1:36,084 min.



Bulega fuhr am Freitag also die schnellste Runde jemals auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours in der Region Burgund.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9 Uhr kam der zweifache Weltmeister Alvaro Bautista bei Sonnenschein aber noch kühlen 13 Grad Celsius Luft- sowie 17 Grad Asphalttemperatur nur eine halbe Runde weit, dann streikte seine Werks-Ducati.

Zur Halbzeit sorgte Bulega mit 1:36,144 min für die erste nennenswerte Bestmarke. Fünf Minuten vor Schluss katapultierte sich BMW-Star Toprak Razgatlioglu mit 1:35,550 min an die Spitze und wurde kurz darauf von Bimota-Ass Alex Lowes mit 1:35,502 min überflügelt. Damit war der Engländer bis auf 0,074 sec am Bulega-Rekord dran. In letzter Sekunde steigerte Toprak die Session-Bestmarke auf 1:35,497 min und ist damit um 0,005 sec schneller als Alex Lowes.

Den beiden folgen Andrea Locatelli (Yamaha), der überraschend starke Yari Montella (Ducati), Remy Gardner (Yamaha), Nicolo Bulega (Ducati), Johnny Rea (Yamaha) und der zweite BMW-Pilot Michael van der Mark.

Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) wurde 15., Bautista konnte mit der reparierten Ducati noch eine fliegende Runde drehen und landete auf Platz 18.

Weil nicht bekannt ist, wer seine schnellste Runde mit welchem Hinterreifen fuhr, in Magny-Cours kommen auch Qualifyer zum Einsatz, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.