Magny-Cours, Lauf 1: Sieger Toprak in eigener Welt!

BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu feierte bei der Superbike-WM in Magny-Cours einen souveränen Sieg. Nicolo Bulega musste sich erneut klar geschlagen geben. Zahlreiche Stürze in der ersten Runde sorgten für Chaos.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Magny-Cours wurde bei sommerlichen Bedingungen gestartet. Bereits in der Superpole am Vormittag fanden die 23 Piloten gute Bedingungen vor, um die Startaufstellung auszufahren. BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu stellte im Qualifying die Pole sicher. Komplettiert wurde die erste Startreihe von den Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Sam Lowes.

In der Startaufstellung entschieden sich alle Fahrer für den weichen E0126-Hinterreifen. Der Großteil der Fahrer wählte den SC1-Vorderreifen. Lediglich Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark und Garrett Gerloff wählten die härtere SC2-Mischung.

Den kurzen Sprint zur ersten Kurve entschied Razgatlioglu für sich. Alex Lowes stürmte mit seiner Bimota aus der zweiten Startreihe auf die zweite Position. Nicolo Bulega rutschte bis auf die vierte Position zurück.

Ende der ersten Runde ging es chaotisch zu. Barni-Pilot Danilo Petrucci drückte sich aggressiv an Ducati-Markenkollege Andrea Iannone vorbei und brachte seinen Landsmann zu Sturz. Iannone musste ins Medical Center eingeliefert werden. Auch Jonathan Rea kam bei bei der Szene zu Sturz. In der ersten Runde landeten auch Alvaro Bautista, Xavi Vierge und Yari Montella im Kies.

Die Piloten an der Spitze bekam nichts vom Chaos im hinteren Feld mit. Razgatlioglu und Alex Lowes setzten sich leicht ab. Dahinter hatte sich Bulega gegen Sam Lowes durchgesetzt und versuchte, das Führungsduo einzuholen. Michael van der Mark fuhr auf der fünften Position vor Danilo Petrucci und Remy Gardner.

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli hatte sich binnen drei Runden von Startplatz 22 auf die achte Position vorgekämpft. Und auch Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff zeigte eine starke Startphase: Von Startplatz 23 hatte sich der US-Amerikaner bis in die Top-10 vorgearbeitet.

Alex Lowes konnte das hohe Tempo von Razgatlioglu nicht mitgehen und wurde zu Beginn der vierten Runde von Bulega überholt. Razgatlioglu hatte sich bereits einen Vorsprung von 2,3 Sekunden erarbeitet.

Razgatlioglu war der schnellste Fahrer im Feld. Bulegas Rückstand wurde von Runde zu Runde größer. Dahinter duellierten sich Alex und Sam Lowes um den dritten Platz. Michael van der Mark warf mit einem Sturz am Ende des ersten Renndrittels ein mögliches Top-5-Ergebnis weg und rutschte aus den Punkterängen. Der Niederländer stürzte später ein zweites Mal und war aus dem Rennen. Er wurde ins Medical Center eingeliefert.

Deutlich besser lief das Rennen für BMW-Teamkollege Razgatlioglu: Mit niedrigen 1:36er-Zeiten baute Razgatlioglu seinen Vorsprung weiter aus. Bulega fuhr mittlere 1:36er-Zeiten und drehte einsam auf der zweiten Position seine Runden. Die Lowes-Brüder lagen innerhalb weniger Tausendstelsekunden. Sam Lowes setzte sich einige Male neben seinen Bruder, zog aber immer wieder zurück. Auf der Bremse war Alex Lowes stärker als Bruder Sam.

Zur Halbzeit des Rennens zog Alex Lowes das Tempo an und notierte eine hohe 1:35er-Zeit. Damit kam er an Nicolo Bulega heran und verschaffte sich etwas Luft nach hinten. Diese Rundenzeiten konnte Alex Lowes aber nicht konstant fahren.

Im vorderen Feld waren die Positionen bezogen. Es gab keine nennenswerten Zweikämpfe in den Top-6. Razgatlioglu befand sich mit mehr als sieben Sekunden Vorsprung auf Kurs zu einem ungefährdeten Sieg. Bulega drehte isoliert auf der zweiten Position seine Runden. Alex Lowes ging mit knapp zwei Sekunden Rückstand auf Bulega ins finale Renndrittel.

Für Drama sorgte Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff. Der US-Amerikaner erlebte in der Schikane eine Schrecksekunde, konnte einen Sturz aber verhindern. Später kam Gerloff in Kurve 7 zu Sturz und warf damit einen sicheren siebten Platz weg. Nach dem Sturz lag Gerloff noch in den Punkten, doch er brachte sein Motorrad an die Box zurück, weil es zu stark beschädigt war. Dadurch rückte Außenseiter Zaqhwan Zaidi in die Punkteränge.

Sam Lowes hatte den vierten Platz so gut wie sicher, doch ein Sturz in Kurve 13 warf den ehemaligen Supersport-Weltmeister bis auf die neunte Position zurück. Danilo Petrucci erbte die vierte Position.

Nach dem Lowes-Sturz gab es keine weiteren Vorkommnisse. Razgatlioglu holte sich den Sieg im Samstags-Rennen. Bulega verlor neun Sekunden auf seinen WM-Rivalen und beendete das Rennen auf der zweiten Position. Alex Lowes komplettierte das Podium.

Danilo Petrucci kam als Vierter ins Ziel. Andrea Locatellis Aufholjagd endete auf der fünften Position. Remy Gardner wurde Sechster vor Axel Bassani. Dominique Aegerter beendete das von vielen Stürzen geprägte Rennen auf der achten Position vor Sam Lowes und Bahattin Sofuoglu.

Honda-Ersatzpilot Sergio Garcia kassierte als Elfter einige Punkte. Ebenfalls in den Punkterängen landeten Michael Rinaldi, Ryan Vickers, Tito Rabat und Zaqhwan Zaidi. Alvaro Bautista und Xavi Vierge setzten das Rennen nach ihren Stürzen fort, wurden aber außerhalb der Punkteränge gewertet.

ERGEBNISSE RENNEN 1 MAGNY-COURS

WM-STAND