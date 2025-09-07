Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Magny-Cours, Lauf 2: Toprak rast einsam zum Triple

Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu dominierte das neunte Saisonmeeting in Magny-Cours
© Gold & Goose

© Gold & Goose

Mit dem Sieg im zweiten Superbike-Lauf auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours holte BMW-Star Toprak Razgatlioglu das vierte Triple in Folge. Ducati-Pilot Nicolò Bulega war einmal mehr chancenlos.
Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race nicht entscheidend geändert. Von der Pole-Position startete zum dritten Mal Toprak Razgatlioglu (BMW), die erste Reihe komplettierten Nicolò Bulega (Ducati) und Alex Lowes (Bimota). Größter Profiteur der Regel war Jonathan Rea (Yamaha), der sich um sechs Positionen auf Startplatz 7 verbesserte. Für Dominique Aegerter (Yamaha) blieb es bei Startplatz 13.

Der Rennstart erfolgte um 15:30 Uhr bei schönstem Sommerwetter. 51.041 Zuschauer auf den Tribünen sahen ein unterhaltsames zweites Rennen. Den Sprint zur ersten Kurve gewann Razgatlioglu, dahinter Bulega und Alex Lowes. Es dauerte nur wenige Runden, bis sich der BMW-Pilot seiner Verfolger entledigt hatte und an der Spitze ein einsames Rennen fuhr.

Nach zehn von 21 Runden lag der 28-Jährige bereits 3,8 sec vor Bulega und ließ auch in der zweiten Rennhälfte nichts anbrennen. Auf der Ziellinie hatte der aktuelle Weltmeister 8 sec Vorsprung auf Bulega und feierte damit sein viertes Triple in Folge. Mit nun elf Siegen auf der französischen Piste löste Razgatlioglu den bisherigen Rekordhalter Jonathan Rea (9 Siege) ab.

Spannender und unterhaltsamer als an der Spitze ging es im Kampf um Platz 3 zu, um den sich mit Alex Lowes, Danilo Petrucci, Rea, Michael van der Mark (BMW), Alvaro Bautista (Ducati), Xavi Vierge (Honda) sechs namhafte Piloten stritten. Nach unzähligen Überholmanövern setzte sich im letzten Renndrittel der Bimota-Pilot durch und sicherte sich zum dritten Mal an diesem Wochenende den letzten Podiumsplatz.

Platz 4 holte sich Bautista nach langem Ringen mit van der Mark (5.) und Rea (6.). Xavi Vierge holte als Siebter ein solides Ergebnis. Pech hatte Ducati-Privatier Sam Lowes, der sein Motorrad mit einem Defekt abstellen musste.

Dominique Aegerter beendete ein solides Rennwochenende in Magny-Cours mit einem zehnten Platz.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Bulega und Lowes in die erste Kurve. Rea biegt als Vierter ein.

Runde 1: Razgatlioglu vor Bulega. Petrucci vorbei an Rea und kurzzeitig auch an Lowes. Van der Mark auf Platz 6, dann Vierge und Bassani. Aegerter auf 13.

Runde 2: Razgatlioglu, Bulega und Lowes 0,4 sec vor Petrucci, Rea und van der Mark. Schnellste Runde Toprak in 1:36,723 min.

Runde 3: Razgatlioglu beginnt sich in 1:36,154 min von Bulega abzusetzen. Rea (5.) am Hinterrad von Petrucci. Die Ducati-Piloten Sam Lowes, Bautista und Iannone kämpfen um Platz 9. Aegerter verliert Platz 13 an Locatelli.

Runde 4: Die Top-3 im Abstand von jeweils einer Sekunde. Toprak in 1:36,102 min wieder schnellster Mann.

Runde 5: Petrucci (4.) unter Druck von Rea. Bautista hat sich Platz 9 von Sam Lowes geschnappt.

Runde 6: Razgatlioglu 1,7 sec vor Bulega und 3,8 sec vor Alex Lowes. Iannone (10.) hält Gardner, Locatelli und Aegerter auf.

Runde 7: Petrucci und Rea schließen zu Alex Lowes auf. Sam Lowes stellt sich Ducati mit Defekt ab.

Runde 8: Razgatlioglu 2,6 sec vor Bulega. Petrucci hat sich vorbei an Alex Lowes auf Platz 3 verbessert. Rea zieht in der Melbourne-Hairpin nach.

Runde 9: Rea vorbei an Petrucci auf Platz 3 – starkes Racing des Yamaha-Piloten! Iannone wird auf Platz 14 durchgereicht.

Runde 10: Razgatlioglu liegt 3,7 sec vor Bulega. Rea und Alex Lowes kämpfen verbissen um Platz 3. Dahin lauern Petrucci, van der Mark und Vierge.

Runde 11: Bulega hat keine Chance nach vorn, liegt aber auch 4,3 sec vor der Kampfgruppe um Platz 3. Aegerter Elfter.

Runde 12: Van der Mark vorbei an Petrucci auf Platz 5. Rinaldi gibt das Rennen auf.

Runde 13: Zwischen Alex Lowes (3.) und Bautista (8.) liegen nur 2 sec!

Runde 14: Rea (5.) verliert eine Position an van der Mark (4.). Petrucci (8.) fällt an das Ende der Kampfgruppe zurück.

Runde 15: Razgatlioglu 6,5 sec vor Bulega. Alex Lowes (3.) hat 2,2 sec Luft auf Bautista und van der Mark. Aegerter auf Position 11.

Runde 16: Rea (6.) weiter bester Yamaha-Pilot. Ryan Vickers und Yari Montella geben das Rennen auf.

Runde 17: Razgatlioglu 7,6 sec vor Bulega. Lowes sicher auf Platz 3.

Runde 18: Bautista hat sich auf Platz 4 durchgesetzt. Nun geht es zwischen van der Mark, Rea, Vierge und Petrucci um Platz 5. Aegerter schnappt sich Platz 10 von Bassani.

Runde 19: Keine Veränderung in den Top-6.

Runde 20: Razgatlioglu 8,5 sec vor Bulega und 12 sec vor Lowes

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt souverän. Aegerter wird Zehnter.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
22. Tito Rabat (E) Yamaha 6
23. Sergio Garcia (E) Honda 6
24. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
25. Tarran Mackenzie (GB) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

