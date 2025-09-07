Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Bimota-Durchbruch in Magny-Cours: Echte Podestplätze

Von Kay Hettich
Alex Lowes setzte sich gegen Jonathan Rea durch
© Gold & Goose

Alex Lowes setzte sich gegen Jonathan Rea durch

Mit drei dritten Plätzen durch Alex Lowes war Magny-Cours das bisher erfolgreichste Rennwochenende von Bimota in der Superbike-WM 2025. Der Engländer holte drei Top-3-Ergebnisse und legte sich mit Jonathan Rea.
Die Ergebnisse von Bimota im ersten Jahr mit der KB998 zeigen nach oben. In Most kratzte Alex Lowes im ersten Lauf als Vierter erstmals am Podest. Einen zweiten Platz erreichte der Engländer anschließend im Superpole-Race in Misano. Weil es im Sprint aber keine Podiumszeremonie gibt, galt dies nicht offiziell als Podestplatz. Aber nach der Sommerpause gelang Lowes auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours mit drei dritten Plätzen der Durchbruch.

«Wenn ich zurückschaue, dann waren wir in Ungarn echt schlecht, aber davor in Misano und Donington waren wir schon konkurrenzfähig und hatten die Chance auf Podestplätze», betonte der 34-Jährige auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Der Unterschied zu anderen Wochenende war gar nicht groß, aber hier in Magny-Cours passte einfach alles zusammen. Das Bike fühlte sich ab dem ersten Training ausgezeichnet an.»

Mit dem bloßen Auge war erkennbar, wie hervorragend das Bimota-Chassis auf der französischen Piste funktionierte. Lowes konnte in den flüssigen Sektionen, aber auch in den harten Bremszonen den Unterschied ausmachen.

«In manchen Bereichen der Piste spürte ich, dass wir einen Vorteil haben. Auf manchen Rennstrecken merkt man gleich, dass man machtlos ist, egal wie gut man fährt. Das war hier ganz anders», lobte der Familienvater. «Das gute Qualifying hat uns natürlich auch geholfen, und mit diesem jungen Projekt drei Top-3-Ergebnisse einzufahren, beweist, dass das Motorrad gut funktioniert. Jetzt müssen wir hinbekommen, auf mehr Rennstrecken konkurrenzfähig zu sein.»

Im zweiten Lauf lieferte sich Lowes ein unterhaltsames Duell mit Jonathan Rea (Yamaha) um Platz 3 – nachdem der Engländer die Oberhand behielt, verlor der Rekordweltmeister weitere Positionen und wurde Sechster.

«Das war fantastisch – ich hätte mir gewünscht, dass wir das gesamte Rennen miteinander kämpfen können. Ich habe großen Respekt vor Johnny – er ist ein großartiger Rennfahrer und Mensch», betonte Lowes, der sich bei Kawasaki zwischen 2020 und 2023 mit dem sechsfachen Weltmeister die Box teilte. «Als er mich in Kurve 5 überholte, begann sein Vorderreifen schon 25 Meter vor der Kurve zu rutschen. Bei jedem anderen Fahrer hätte ich mein Bike aufgerichtet, aber bei ihm blieb ich auf meiner Linie und er hat den Scheitelpunkt perfekt genommen – da konnte man sehen, was für ein Könner er ist. Aber mein Bike war schneller und mein Paket insgesamt etwas konkurrenzfähiger als seines. Es ist immer ein Vergnügen, gegen ihn zu kämpfen.»


Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

