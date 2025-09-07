Bimota-Durchbruch in Magny-Cours: Echte Podestplätze

Mit drei dritten Plätzen durch Alex Lowes war Magny-Cours das bisher erfolgreichste Rennwochenende von Bimota in der Superbike-WM 2025. Der Engländer holte drei Top-3-Ergebnisse und legte sich mit Jonathan Rea.

Die Ergebnisse von Bimota im ersten Jahr mit der KB998 zeigen nach oben. In Most kratzte Alex Lowes im ersten Lauf als Vierter erstmals am Podest. Einen zweiten Platz erreichte der Engländer anschließend im Superpole-Race in Misano. Weil es im Sprint aber keine Podiumszeremonie gibt, galt dies nicht offiziell als Podestplatz. Aber nach der Sommerpause gelang Lowes auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours mit drei dritten Plätzen der Durchbruch.



«Wenn ich zurückschaue, dann waren wir in Ungarn echt schlecht, aber davor in Misano und Donington waren wir schon konkurrenzfähig und hatten die Chance auf Podestplätze», betonte der 34-Jährige auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Der Unterschied zu anderen Wochenende war gar nicht groß, aber hier in Magny-Cours passte einfach alles zusammen. Das Bike fühlte sich ab dem ersten Training ausgezeichnet an.»

Mit dem bloßen Auge war erkennbar, wie hervorragend das Bimota-Chassis auf der französischen Piste funktionierte. Lowes konnte in den flüssigen Sektionen, aber auch in den harten Bremszonen den Unterschied ausmachen.



«In manchen Bereichen der Piste spürte ich, dass wir einen Vorteil haben. Auf manchen Rennstrecken merkt man gleich, dass man machtlos ist, egal wie gut man fährt. Das war hier ganz anders», lobte der Familienvater. «Das gute Qualifying hat uns natürlich auch geholfen, und mit diesem jungen Projekt drei Top-3-Ergebnisse einzufahren, beweist, dass das Motorrad gut funktioniert. Jetzt müssen wir hinbekommen, auf mehr Rennstrecken konkurrenzfähig zu sein.»

Im zweiten Lauf lieferte sich Lowes ein unterhaltsames Duell mit Jonathan Rea (Yamaha) um Platz 3 – nachdem der Engländer die Oberhand behielt, verlor der Rekordweltmeister weitere Positionen und wurde Sechster.



«Das war fantastisch – ich hätte mir gewünscht, dass wir das gesamte Rennen miteinander kämpfen können. Ich habe großen Respekt vor Johnny – er ist ein großartiger Rennfahrer und Mensch», betonte Lowes, der sich bei Kawasaki zwischen 2020 und 2023 mit dem sechsfachen Weltmeister die Box teilte. «Als er mich in Kurve 5 überholte, begann sein Vorderreifen schon 25 Meter vor der Kurve zu rutschen. Bei jedem anderen Fahrer hätte ich mein Bike aufgerichtet, aber bei ihm blieb ich auf meiner Linie und er hat den Scheitelpunkt perfekt genommen – da konnte man sehen, was für ein Könner er ist. Aber mein Bike war schneller und mein Paket insgesamt etwas konkurrenzfähiger als seines. Es ist immer ein Vergnügen, gegen ihn zu kämpfen.»