MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Razgatlioglus nächstes Ziel: Ducati das Herz brechen

Von Ivo Schützbach
Toprak Razgatlioglu nimmt sich auch selbst auf den Arm
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu nimmt sich auch selbst auf den Arm

Auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours war Toprak Razgatlioglu beim vierten Event in Folge unschlagbar und gewann alle Rennen an einem Wochenende. Wird er die restliche Saison nur noch Zweiter, ist er trotzdem Champion.
Auch in Frankreich war offensichtlich: Toprak Razgatlioglu (BMW) steht deutlich über Nicolo Bulega (Ducati) – und beide stehen klar über dem Rest. Der Weltmeister gewann beide Hauptrennen mit über 8 sec Vorsprung, der jeweils drittplatzierte Alex Lowes (Bimota) verlor knapp 11 und gut 12 sec auf den Ausnahmesportler aus Sakarya, östlich von Istanbul gelegen.

Seit zwölf Rennen ist Razgatlioglu ungeschlagen, viermal in Folge gelang ihm das Triple: In Misano, Donington Park, Balaton Park und Magny-Cours. Im Vorjahr hatte der zweifache Weltmeister schon einmal so eine Serie, das gelang keinem anderen Fahrer. Gewinnt er das erste Rennen in Aragon, stellt er seinen eigenen Rekord von 13 Siegen in Folge ein.

Mit elf ersten Plätzen ist Razgatlioglu der erfolgreichste Fahrer in Magny-Cours, bis zu diesem Wochenende war Jonathan Rea mit neun der Rekordhalter.

Seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft hat Razgatlioglu gegenüber Bulega auf 39 Punkte ausgebaut. Das bedeutet: Gewinnt Bulega die restlichen neun Rennen (drei Läufe pro Austragungsort) und Toprak wird immer Zweiter, dann ist er trotzdem zum dritten Mal Champion. Denn aus eigener Kraft kann Bulega pro Event maximal 13 Punkte aufholen.

«So denke ich nicht», unterstrich Toprak nach seinem 75. Triumph, nur Johnny Rea (119) hat mehr Rennen gewonnen. «Ich werde versuchen, in Aragon erneut zu gewinnen. Darauf liegt jetzt mein Fokus. Wir haben dort getestet und unsere Leistung war nicht schlecht. Ein paar Dinge müssen wir noch verbessern, aber ich habe das Gefühl, dass wir stark sein werden. Ich muss gewinnen, das gelang mir dort noch nie. Alle Ducati-Fahrer sehnen Aragon herbei. Alle sagen, Magny-Cours ist eine Toprak-Strecke, aber in Aragon werden sie wieder gewinnen. Ich werde versuchen, alle zu überraschen. Ich weiß, dass Ducati dort sehr stark ist, aber ich bin bereit für den Kampf.»

Dem BMW-Star ist bewusst: Führt er Ducati in Aragonien erneut vor, wäre das für den Hersteller aus Bologna herzzerreißend.

Seine Siege in Burgund feierte Toprak mit Stoppies über die Ziellinie, im ersten Rennen in Magny-Cours 2021, damals auf Yamaha, hat er den Fans diesen Augenschmaus zum ersten Mal gegönnt. Als er im Juni 2024 seinen dritten Sieg in Misano so zelebrierte, brummten ihm die FIM-Stewards eine Strafe von 500 Euro auf.

Was wurde aus dieser Vorgehensweise? Muss der Türke jetzt jedes Mal 500 Euro bezahlen, wenn er es wagt, die Fans auf diese Weise zu unterhalten? «Ich glaube, mit 8 sec Vorsprung ist das kein Problem», grinste der Motorrad-Artist. «Ich war ja allein, das ist kein Risiko für niemanden. Und wenn sie mir eine Strafe geben, dann bezahle ich sie halt. Nach drei Siegen ist das kein Problem.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

