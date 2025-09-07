Michael van der Mark (BMW): Kopf frei, Speed zurück
Michael van der Mark
Seit Wochen wusste Michael van der Mark, dass er sich für nächstes Jahr nach einem neuen Job umschauen muss. Denn nach fünf Jahren wurde dem 32-Jährigen von BMW signalisiert, dass die Superbike-WM 2025 die letzte Saison für ihn im ROKiT-Werksteam sein würde.
Mittlerweile hat der Supersport-Weltmeister von 2014 Klarheit: Für van der Mark soll ein eigenes, werksunterstütztes Team in der MotoAmerica 2026 auf die Beine gestellt werden.
Angesichts der Performance, die der Niederländer in Magny-Cours zeigte, ist sein Abgang für die Superbike-WM ein Verlust. Als Achter der Superpole stürzte van der Mark zwar im ersten Lauf auf Position 5 liegend, aber am Sonntag brachte er diese Position im Sprint und im zweiten Rennen ins Ziel – wie war das möglich?
«Wir hatten eine nützliche Sommerpause und einen guten Test in Aragón. So konnten wir viele Dinge überdenken und mit neuer Energie ins Wochenende gehen», erklärte van der Mark SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Und seit sich hinsichtlich meiner Zukunft Dinge geklärt haben, habe ich wieder einen freien Kopf. Am Motorrad haben wir tatsächlich kaum etwas geändert und gleich beim ersten Run hatte ich ein gutes Gefühl.»
Van der Mark gibt zu: Der Sturz in aussichtsreicher Position war eine vermeidbare Nachlässigkeit.
«Im ersten Lauf war ich etwas übermotiviert, als ich vorn mitgefahren bin und einen Anfängerfehler gemacht habe», schmunzelte der BMW-Pilot. «Das wollte ich am Sonntag unbedingt vermeiden und das Motorrad ins Ziel bringen. Ich habe zwar schon am Podium geschnuppert, habe aber lieber den sicheren fünften Platz mitgenommen.»
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 8,087 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 12,123
|4.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 13,806
|5.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 16,293
|6.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 17,039
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 17,674
|8.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 18,394
|9.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 19,002
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 20,030
|11.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 20,992
|12.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 22,689
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 24,930
|14.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 29,732
|15.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 31,143
|16.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 34,476
|17.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 34,773
|18.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|-
|Ryan Vickers (GB)
|Yamaha
|-
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|-
|Tito Rabat (E)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 3,712 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 7,674
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 8,854
|5.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 9,660
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 10,287
|7.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 11,527
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 11,700
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 11,851
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 13,989
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 14,502
|12.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 14,686
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 16,067
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 16,219
|15.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 22,838
|16.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 25,555
|17.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 25,781
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 27,439
|19.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 43,358
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|-
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|-
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 8,597 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 10,979
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 17,793
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 20,648
|6.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 26,031
|7.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 26,509
|8.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 28,229
|9.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 32,931
|10.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 39,617
|11.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 40,970
|12.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 49,714
|13.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 57,520
|14.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ > 1 min
|15.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|16.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ > 1 min
|17.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ > 1 min
|18.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|19.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|20.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ > 1 min
|21.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ > 1 min
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|469
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|430
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|260
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|236
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|230
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|163
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|144
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|122
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|99
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|92
|11.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|91
|12.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|89
|14.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|86
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|72
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|64
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|50
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|30
|20.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|21.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|20
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1