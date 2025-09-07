Michael van der Mark (BMW): Kopf frei, Speed zurück

Kaum hatte Michael vd Mark Klarheit über seine sportliche Zukunft mit BMW, lieferte der Niederländer beim Superbike-Meeting in Magny-Cours eine famose Leistung ab, die nur von einem Anfängerfehler am Samstag getrübt war.

Seit Wochen wusste Michael van der Mark, dass er sich für nächstes Jahr nach einem neuen Job umschauen muss. Denn nach fünf Jahren wurde dem 32-Jährigen von BMW signalisiert, dass die Superbike-WM 2025 die letzte Saison für ihn im ROKiT-Werksteam sein würde.



Mittlerweile hat der Supersport-Weltmeister von 2014 Klarheit: Für van der Mark soll ein eigenes, werksunterstütztes Team in der MotoAmerica 2026 auf die Beine gestellt werden.

Angesichts der Performance, die der Niederländer in Magny-Cours zeigte, ist sein Abgang für die Superbike-WM ein Verlust. Als Achter der Superpole stürzte van der Mark zwar im ersten Lauf auf Position 5 liegend, aber am Sonntag brachte er diese Position im Sprint und im zweiten Rennen ins Ziel – wie war das möglich?



«Wir hatten eine nützliche Sommerpause und einen guten Test in Aragón. So konnten wir viele Dinge überdenken und mit neuer Energie ins Wochenende gehen», erklärte van der Mark SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Und seit sich hinsichtlich meiner Zukunft Dinge geklärt haben, habe ich wieder einen freien Kopf. Am Motorrad haben wir tatsächlich kaum etwas geändert und gleich beim ersten Run hatte ich ein gutes Gefühl.»

Van der Mark gibt zu: Der Sturz in aussichtsreicher Position war eine vermeidbare Nachlässigkeit.



«Im ersten Lauf war ich etwas übermotiviert, als ich vorn mitgefahren bin und einen Anfängerfehler gemacht habe», schmunzelte der BMW-Pilot. «Das wollte ich am Sonntag unbedingt vermeiden und das Motorrad ins Ziel bringen. Ich habe zwar schon am Podium geschnuppert, habe aber lieber den sicheren fünften Platz mitgenommen.»