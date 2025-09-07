Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Michael van der Mark (BMW): Kopf frei, Speed zurück

Von Kay Hettich
Michael van der Mark
© Gold & Goose

Michael van der Mark

Kaum hatte Michael vd Mark Klarheit über seine sportliche Zukunft mit BMW, lieferte der Niederländer beim Superbike-Meeting in Magny-Cours eine famose Leistung ab, die nur von einem Anfängerfehler am Samstag getrübt war.
Seit Wochen wusste Michael van der Mark, dass er sich für nächstes Jahr nach einem neuen Job umschauen muss. Denn nach fünf Jahren wurde dem 32-Jährigen von BMW signalisiert, dass die Superbike-WM 2025 die letzte Saison für ihn im ROKiT-Werksteam sein würde.

Mittlerweile hat der Supersport-Weltmeister von 2014 Klarheit: Für van der Mark soll ein eigenes, werksunterstütztes Team in der MotoAmerica 2026 auf die Beine gestellt werden.

Angesichts der Performance, die der Niederländer in Magny-Cours zeigte, ist sein Abgang für die Superbike-WM ein Verlust. Als Achter der Superpole stürzte van der Mark zwar im ersten Lauf auf Position 5 liegend, aber am Sonntag brachte er diese Position im Sprint und im zweiten Rennen ins Ziel – wie war das möglich?

«Wir hatten eine nützliche Sommerpause und einen guten Test in Aragón. So konnten wir viele Dinge überdenken und mit neuer Energie ins Wochenende gehen», erklärte van der Mark SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Und seit sich hinsichtlich meiner Zukunft Dinge geklärt haben, habe ich wieder einen freien Kopf. Am Motorrad haben wir tatsächlich kaum etwas geändert und gleich beim ersten Run hatte ich ein gutes Gefühl.»

Van der Mark gibt zu: Der Sturz in aussichtsreicher Position war eine vermeidbare Nachlässigkeit.

«Im ersten Lauf war ich etwas übermotiviert, als ich vorn mitgefahren bin und einen Anfängerfehler gemacht habe», schmunzelte der BMW-Pilot. «Das wollte ich am Sonntag unbedingt vermeiden und das Motorrad ins Ziel bringen. Ich habe zwar schon am Podium geschnuppert, habe aber lieber den sicheren fünften Platz mitgenommen.»


Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

