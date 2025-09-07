Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Mit Adrenalin vollgepumpt: Reas Puls war auf 215

Von Ivo Schützbach
Johnny Rea (65) kämpfte mit Alex Lowes (22) um Platz 3
© Gold & Goose

Bis zur Hälfte des zweiten Superbike-Hauptrennens in Magny-Cours kämpfte Jonathan Rea um den dritten Platz. Der Yamaha-Pilot zeigte eine starke Leistung und holte als Sechster sein zweitbestes Saisonergebnis.
Das war eine Freude, Jonathan Rea um einen Podestplatz kämpfen zu sehen. Der Nordire hat nach seinem Umstieg auf die für ihn wenig vorteilhafte Yamaha schwierige Zeiten und schlimme Verletzungen hinter sich. Doch in Magny-Cours sahen wir einiges vom alten Glanz des sechsfachen Weltmeisters und 119-fachen Laufsiegers.

Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) waren wie im ersten Lauf und Sprint früh enteilt. So langweilig das Rennen an der Spitze war, so unterhaltsam war es ab Platz 3.

Rea hatte von Grid-Position 7 einen guten Start, kam als Fünfter aus der ersten Runde zurück und lag zur Halbzeit auf dem starken dritten Platz. Der Nordire lieferte sich unterhaltsame Kämpfe mit Alex Lowes (Bimota) und Danilo Petrucci (Ducati), doch nach 21 Runden war auch noch der zweite BMW-Werksfahrer Michael van der Mark an ihm vorbei und Rea Sechster. Besser war er dieses Jahr aber nur im ersten Hauptrennen in England als Fünfter, wo er ebenfalls zeitweise auf Platz 3 fuhr.

«Ich hatte einigen Spaß, auch wenn es nur Rang 6 wurde», grinste Johnny beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Einige Runden lang konnte ich das Podium riechen, was schön war. Ich hatte einen guten Start, mit unserem Motorrad ist die Ausgangslage auf der Rennstrecke alles. Dass ich mit den konkurrenzfähigen Jungs mithalten konnte, gibt mir die Möglichkeit zu verstehen, wo ich stark bin und wo wir uns verbessern müssen. Abgesehen vom Offensichtlichen (der nicht ausreichenden Motorleistung – der Autor) gibt es viele Bereiche, in denen wir besser werden können, etwa bei der Chassis-Balance. Ich strauchelte dieses Wochenende bei Richtungswechseln, in allen größeren Beschleunigungsphasen drehte der Hinterreifen nur durch. An anderen Stellen waren wir gut, ich konnte mich sogar im Windschatten von Danilo (Petrucci auf einer Ducati – der Autor) halten, was positiv ist. In der zweiten Rennhälfte bekam ich Probleme mit dem Vorderreifen und hatte mehrere Rutscher. Da sagte ich zu mir selbst, dass das mein bestes Wochenende seit meiner Verletzung ist, endlich bin ich mal konkurrenzfähig. Deshalb wollte ich dieses Ergebnis nach Hause bringen und muss damit glücklich sein.»

Nach all den Erfolgen in seiner einmaligen Karriere ist es für Rea nicht einfach, kleinere Brötchen zu backen. «Wenn ich mit meinem Level um einen zehnten Platz kämpfe, dann geht es für mich mehr darum, das Bike ins Ziel zu bringen», gab er zu. «Wenn du in den Top-5 fährst, dann ist das etwas anderes. Dann richtest du dich darauf ein, reinzuhalten. Ich hatte in Magny-Cours den höchsten Puls während der ganzen Saison mit 215 Schlägen pro Minute. Ich war aufgeregt und voller Adrenalin. Ich habe einen sehr niedrigen Ruhepuls, aber mein Maximum ist verrückt – sogar, wenn ich mit dem Rennrad oder Motocross fahre, geht mein Puls weit nach oben. Wenn ich Rennen fahre, dann habe ich das Gefühl, als könnte ich mich mit dir unterhalten. Es muss also am Adrenalin liegen, nicht nur an der Anstrengung – das Garmin lügt nicht. Eventuell muss ich mal mit meinem Arzt reden, aber ich fühle mich okay.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

 

