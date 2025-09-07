Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Frist verlängert: Aegerter akquiriert für die Zukunft

Von Ivo Schützbach
Domi Aegerter hat sich auf den zehnten WM-Rang verbessert
© Gold & Goose

Domi Aegerter hat sich auf den zehnten WM-Rang verbessert

Drei Top-10-Platzierungen bei der Superbike-WM in Magny-Cours entsprechen nicht den Erwartungen von Dominique Aegerter, sind mit der Yamaha aber eine solide Leistung. Die Unterstützung seiner Fans war riesig.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die sportliche Zukunft von Dominique Aegerter ist weiterhin ungewiss. Die mit dem Ducati-Team Go Eleven vereinbarte Deadline für 7. September wurde expandiert, denn der Schweizer konnte noch kein Paket schnüren.

Am 5. September startete er über SPEEDWEEK.com einen Aufruf, gesucht wird für 2026 ein starker Partner, der sich mit einem sechsstelligen Euro-Betrag im angedachten Projekt bei Go Eleven einbringt.

Aegerter weiß seit dem 29. Juli offiziell, dass seine gemeinsame Zeit mit Yamaha nach fünf Jahren und zwei WM-Titeln in der Supersport-Klasse nach dieser Saison endet. Der bald 35-Jährige würde gerne weiterhin Superbike fahren, die Zusammenarbeit mit Go Eleven ist dafür die letzte Möglichkeit.

Obwohl die Yamaha in Magny-Cours nicht das konkurrenzfähigste Motorrad war, keiner der sechs R1-Piloten kam über einen fünften Platz hinaus, zeigte Aegerter mit den Rängen 8, 10 und 10 solide Leistungen und konnte seinem Konto weitere 14 Punkte hinzufügen, womit er sich auf den zehnten Gesamtrang schob und damit hinter dem WM-Vierten Andrea Locatelli zweitbester Yamaha-Chauffeur ist.

«Nach dem achten Platz am Samstag haben wir versucht, das Gefühl für das Motorrad zu verbessern», schilderte Domi. «Aber es hat nicht gereicht, um zweimal besser als auf dem zehnten Platz ins Ziel zu kommen. Natürlich wollte ich das Superpole-Race unter den ersten neun beenden. Leider habe ich dieses Ziel knapp verpasst und musste deshalb am Nachmittag eine Position weiter hinten von Startplatz 13 losfahren. Das war nicht gerade hilfreich. Trotzdem lag ich im Rennen nicht allzu weit hinter der Gruppe, die um Platz 6 kämpfte.»

Der Rohrbacher weiter: «Es war ein hartes Rennen wegen der Hitze, und ich bin auch mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Auf der anderen Seite waren die Fans unglaublich. Sie haben mich wie verrückt angefeuert, was mir viel Motivation gegeben hat, in jeder Runde schneller zu fahren. Es war eine wunderbare Erfahrung, so viele Flaggen mit dem Schweizer Kreuz und der Nummer 77 auf den Tribünen zu sehen. Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, fühlt sich Magny-Cours wie ein Heimrennen für mich an.»

«Zu guter Letzt möchte ich mich beim Team für die großartige Arbeit bedanken, alles hat perfekt funktioniert. Aber die Ergebnisse entsprechen nicht meinen Erwartungen. Sie müssen besser werden. In der fast dreiwöchigen Pause bis Aragón habe ich eine Veranstaltung in Anneau du Rhin mit meinen Sponsoren und Fans. Darauf freue ich mich sehr, dann sehen wir uns in Aragón wieder. Hoffentlich sind wir dort etwas konkurrenzfähiger.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

 

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 07.09., 22:20, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Katalonien
  • So. 07.09., 22:40, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • So. 07.09., 23:30, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Italien
  • So. 07.09., 23:30, Motorvision TV
    King of the Roads
  • So. 07.09., 23:55, ServusTV
    Formel 2: Großer Preis von Italien
  • Mo. 08.09., 00:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 08.09., 00:20, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Mo. 08.09., 00:45, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 08.09., 01:10, Spiegel Geschichte
    Auto Motor Party
  • Mo. 08.09., 01:30, Hamburg 1
    car port
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0709212013 | 13