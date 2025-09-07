Frist verlängert: Aegerter akquiriert für die Zukunft

Drei Top-10-Platzierungen bei der Superbike-WM in Magny-Cours entsprechen nicht den Erwartungen von Dominique Aegerter, sind mit der Yamaha aber eine solide Leistung. Die Unterstützung seiner Fans war riesig.

Die sportliche Zukunft von Dominique Aegerter ist weiterhin ungewiss. Die mit dem Ducati-Team Go Eleven vereinbarte Deadline für 7. September wurde expandiert, denn der Schweizer konnte noch kein Paket schnüren.



Am 5. September startete er über SPEEDWEEK.com einen Aufruf, gesucht wird für 2026 ein starker Partner, der sich mit einem sechsstelligen Euro-Betrag im angedachten Projekt bei Go Eleven einbringt.

Aegerter weiß seit dem 29. Juli offiziell, dass seine gemeinsame Zeit mit Yamaha nach fünf Jahren und zwei WM-Titeln in der Supersport-Klasse nach dieser Saison endet. Der bald 35-Jährige würde gerne weiterhin Superbike fahren, die Zusammenarbeit mit Go Eleven ist dafür die letzte Möglichkeit.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani, Jonathan Rea, Xavi Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Marc © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci und Xavi Vierge © Gold & Goose Alex Lowes und Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes und Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Obwohl die Yamaha in Magny-Cours nicht das konkurrenzfähigste Motorrad war, keiner der sechs R1-Piloten kam über einen fünften Platz hinaus, zeigte Aegerter mit den Rängen 8, 10 und 10 solide Leistungen und konnte seinem Konto weitere 14 Punkte hinzufügen, womit er sich auf den zehnten Gesamtrang schob und damit hinter dem WM-Vierten Andrea Locatelli zweitbester Yamaha-Chauffeur ist.

«Nach dem achten Platz am Samstag haben wir versucht, das Gefühl für das Motorrad zu verbessern», schilderte Domi. «Aber es hat nicht gereicht, um zweimal besser als auf dem zehnten Platz ins Ziel zu kommen. Natürlich wollte ich das Superpole-Race unter den ersten neun beenden. Leider habe ich dieses Ziel knapp verpasst und musste deshalb am Nachmittag eine Position weiter hinten von Startplatz 13 losfahren. Das war nicht gerade hilfreich. Trotzdem lag ich im Rennen nicht allzu weit hinter der Gruppe, die um Platz 6 kämpfte.»

Der Rohrbacher weiter: «Es war ein hartes Rennen wegen der Hitze, und ich bin auch mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Auf der anderen Seite waren die Fans unglaublich. Sie haben mich wie verrückt angefeuert, was mir viel Motivation gegeben hat, in jeder Runde schneller zu fahren. Es war eine wunderbare Erfahrung, so viele Flaggen mit dem Schweizer Kreuz und der Nummer 77 auf den Tribünen zu sehen. Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, fühlt sich Magny-Cours wie ein Heimrennen für mich an.»

«Zu guter Letzt möchte ich mich beim Team für die großartige Arbeit bedanken, alles hat perfekt funktioniert. Aber die Ergebnisse entsprechen nicht meinen Erwartungen. Sie müssen besser werden. In der fast dreiwöchigen Pause bis Aragón habe ich eine Veranstaltung in Anneau du Rhin mit meinen Sponsoren und Fans. Darauf freue ich mich sehr, dann sehen wir uns in Aragón wieder. Hoffentlich sind wir dort etwas konkurrenzfähiger.»