Magny-Cours: Toprak Razgatlioglu machte BMW sprachlos

Mit der Pole-Position und drei Siegen dominierte Toprak Razgatlioglu das Superbike-Meeting in Magny-Cours. Bei BMW freute man sich aber auch über die Performance von Michael van der Mark.

Wie wertvoll er für BMW ist, bewies Toprak Razgatlioglu einmal mehr am vergangenen Wochenende in Magny-Cours mit seinem bereits vierten Triple – also zwölf Siege – in Folge. In den noch ausstehenden drei Meetings würden dem aktuellen Weltmeister zweite Plätze genügen, um die Superbike-WM 2025 zu gewinnen.



«Es war für uns ein perfekter Start in den Saisonendspurt», jubelte Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport. «Dieses Wochenende hat endgültig vergessen gemacht, dass wir Magny-Cours seit dem vergangenen Jahr mit gemischten Gefühlen verbunden haben. Nun reisen wir mit breiter Brust nach Aragón, um dort in das letzte Viertel der Saison zu starten. Dass Toprak seinen zwölften Sieg in Folge geholt hat, ist unbeschreiblich. Er hat an diesem Wochenende wieder perfekt gearbeitet: Er hat keinen einzigen Fehler gemacht, war sehr fokussiert und spielt derzeit in einer Liga für sich. Es gelingt ihm an jedem Rennwochenende, alles perfekt auszuschöpfen, was ihm die BMW M1000RR bietet.»

Für BMW rückt nicht nur die Fahrerweltmeisterschaft näher, auch der Gewinn der Herstellerwertung ist nach der unglaublichen Serie des 28-Jährigen wieder erreichbar.



«Dass Toprak erneut das Triple geholt hat, darüber bin selbst ich inzwischen sprachlos», staunte BMWs Technischer Direktor, Christian Gonschor. «Alles in allem sind wir bereit für das letzte Viertel der Saison. Dass unser Rückstand in der Herstellerwertung nur noch drei Punkte beträgt, ist grandios. Wir geben weiter alles, an der Strecke und in München, und wir wissen, dass wir uns auf unsere konstant guten Motoren aus Berlin verlassen können.»

Ein starkes Wochenende lieferte aber auch Michael van der Mark mit der zweiten M1000RR ab. Der Niederländer tat mit fünften Plätzen am Sonntag viel dafür, dass er mit BMW weitermachen kann, allerdings in der MotoAmerica 2026.



«Die gesamte Teamleistung war das, was dieses Wochenende so erfolgreich gemacht hat», ergänzte Gonschor. «Alle Beteiligten haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet, um beide Fahrer in die Lage zu versetzen, das Potenzial auszuschöpfen. Und dass uns ein weiterer Schritt in dieser Richtung gelungen ist, hat Mickey in Magny-Cours bestätigt. Er war vom ersten Training an sehr zufrieden mit dem Motorrad und hat eine super Performance gezeigt. Der Sturz im Samstagsrennen war schade, aber seine Rennpace hat gepasst. Das hat er im Sprint- und im zweiten Hauptrennen mit einem tollen Auftritt unter Beweis gestellt. Wir sind sehr glücklich darüber.»