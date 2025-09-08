Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Magny-Cours: Toprak Razgatlioglu machte BMW sprachlos

Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu

Mit der Pole-Position und drei Siegen dominierte Toprak Razgatlioglu das Superbike-Meeting in Magny-Cours. Bei BMW freute man sich aber auch über die Performance von Michael van der Mark.
Wie wertvoll er für BMW ist, bewies Toprak Razgatlioglu einmal mehr am vergangenen Wochenende in Magny-Cours mit seinem bereits vierten Triple – also zwölf Siege – in Folge. In den noch ausstehenden drei Meetings würden dem aktuellen Weltmeister zweite Plätze genügen, um die Superbike-WM 2025 zu gewinnen.

«Es war für uns ein perfekter Start in den Saisonendspurt», jubelte Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport. «Dieses Wochenende hat endgültig vergessen gemacht, dass wir Magny-Cours seit dem vergangenen Jahr mit gemischten Gefühlen verbunden haben. Nun reisen wir mit breiter Brust nach Aragón, um dort in das letzte Viertel der Saison zu starten. Dass Toprak seinen zwölften Sieg in Folge geholt hat, ist unbeschreiblich. Er hat an diesem Wochenende wieder perfekt gearbeitet: Er hat keinen einzigen Fehler gemacht, war sehr fokussiert und spielt derzeit in einer Liga für sich. Es gelingt ihm an jedem Rennwochenende, alles perfekt auszuschöpfen, was ihm die BMW M1000RR bietet.»

Für BMW rückt nicht nur die Fahrerweltmeisterschaft näher, auch der Gewinn der Herstellerwertung ist nach der unglaublichen Serie des 28-Jährigen wieder erreichbar.

«Dass Toprak erneut das Triple geholt hat, darüber bin selbst ich inzwischen sprachlos», staunte BMWs Technischer Direktor, Christian Gonschor. «Alles in allem sind wir bereit für das letzte Viertel der Saison. Dass unser Rückstand in der Herstellerwertung nur noch drei Punkte beträgt, ist grandios. Wir geben weiter alles, an der Strecke und in München, und wir wissen, dass wir uns auf unsere konstant guten Motoren aus Berlin verlassen können.»

Ein starkes Wochenende lieferte aber auch Michael van der Mark mit der zweiten M1000RR ab. Der Niederländer tat mit fünften Plätzen am Sonntag viel dafür, dass er mit BMW weitermachen kann, allerdings in der MotoAmerica 2026.

«Die gesamte Teamleistung war das, was dieses Wochenende so erfolgreich gemacht hat», ergänzte Gonschor. «Alle Beteiligten haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet, um beide Fahrer in die Lage zu versetzen, das Potenzial auszuschöpfen. Und dass uns ein weiterer Schritt in dieser Richtung gelungen ist, hat Mickey in Magny-Cours bestätigt. Er war vom ersten Training an sehr zufrieden mit dem Motorrad und hat eine super Performance gezeigt. Der Sturz im Samstagsrennen war schade, aber seine Rennpace hat gepasst. Das hat er im Sprint- und im zweiten Hauptrennen mit einem tollen Auftritt unter Beweis gestellt. Wir sind sehr glücklich darüber.»


Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

