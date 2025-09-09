Sam Lowes (Ducati) nach zwei Stürzen: «Das war dumm»

Aus der ersten Startreihe hatte Sam Lowes beste Möglichkeiten auf ein erfolgreiches Superbike-Meeting in Magny-Cours. Die Bilanz des Ducati-Privatier fällt aber ernüchternd aus: Zwei Stürze und ein Defekt.

Seit Assen zählt Sam Lowes zu den schnellsten Piloten der Superbike-WM 2025, allerdings steht sich der Engländer auf dem Weg zu starken Ergebnissen häufig selbst im Weg. In den letzten neun Rennen – also zwischen Donington Park und Magny-Cours – leistete sich der Marc-VDS-Pilot fünf Rennstürze. In den vier übrigen Rennen holte Lowes jedoch auch drei Podestplätze.

Auch im ersten Lauf in Magny-Cours war Lowes nicht weit von einem Podestplatz entfernt, als er auf Platz 4 liegend drei Runden vor dem Ende stürzte – und sein Motorrad dennoch noch auf Platz 9 ins Ziel brachte!

«Im Rennen hatte ich nicht ganz den Rhythmus, den ich mir erhofft hatte. Mein Start war okay und ich war anfangs schnell unterwegs», erzählte der 34-Jährige, der rundenlang mit seinem Bruder Alex (Bimota) um Platz 3 kämpfte. «Ich habe ein paar Mal versucht, Alex zu überholen, aber er war stärker. Am Ende hatte ich einen unglücklichen Sturz, als ich nach vorn und hinten viel Luft hatte. Das war dumm, und wir müssen versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Ich hatte große Probleme mit dem Vorderrad, besonders in Sektor 4.»

Keine Punkte gab es für den Ducati-Privatier am Sonntag, als er im Superpole-Race auf Podestkurs einen weiteren Sturz fabrizierte und im zweiten Hauptrennen seine V4R mit einem Defekt abstellen musste.

«Es ist natürlich sehr enttäuschend, wenn man keine Punkte holt», knurrte Lowes. «Im Superpole-Race war Toprak wirklich stark. In Kurve 6 habe ich einen Fehler gemacht und bin auf Platz 4 zurückgefallen. Aber alles lief gut. Dann habe ich in Kurve 1 etwas zu früh die Vorderradbremse gezogen. Das hat mich weit nach außen gedrückt. Da es ein 10-Runden-Rennen war, habe ich trotzdem versucht, die Kurve zu nehmen, und habe dann die Front verloren. Im letzten Rennen war es dann ein Problem mit dem Motorrad, das uns zum Aufgeben zwang. Das war kein Fehler des Teams.»

Trotz der mageren Ausbeute behauptete Lowes den sechsten WM-Rang mit immer noch 19 Punkten Vorsprung auf seinen Zwillingsbruder, der in Frankreich drei dritte Plätze abräumte.

«Ich bin enttäuscht, weil wir nichts vorzuweisen haben», ärgerte sich der Ducati-Pilot. «Immerhin waren wir schnell und konkurrenzfähig. Ich habe mich für die erste Startreihe qualifiziert und war in allen Sessions schnell. Im Sprintrennen habe ich mit der Werks-Ducati gekämpft. Es gibt immer noch viele positive Aspekte, auch wenn es im Moment schwer ist, glücklich zu sein.»