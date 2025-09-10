Andrea Iannone als Diplomat: «Bin nicht wie andere»
Andrea Iannone
Die zweite Superbike-Saison von Andrea Iannone ist eine Katastrophe. Nur zu Saisonbeginn blitzte das Talent des früheren MotoGP-Piloten durch, seit Most erreichte der Italiener nicht mehr die Top-5 und leistete sich mehrere Stürze. Gut in Erinnerung geblieben ist sein Fehler im ersten Lauf in Ungarn, als er den Massenunfall in der Schikane auslöste, in den sieben Fahrer verwickelt waren. Selbst sein langjähriger Weggefährte Danilo Petrucci sparte nicht an Kritik am 36-Jährigen.
Am vergangenen Wochenende in Magny-Cours wurde jedoch Iannone im ersten Lauf am Samstag von Yari Montella abgeräumt – für den Go-Eleven-Piloten ein gefundenes Fressen. «Mein Rennen war vorbei, bevor es angefangen hat. In Kurve 13 wurde ich von einem anderen Motorrad getroffen. Solche Dinge passieren und ich möchte die Diskussion nicht weiter anheizen. Wenn ich aber so reagieren würde, wie vor Kurzem jemand anderes mir gegenüber, wäre ich nicht so diplomatisch», erklärte Iannone. «Ich habe mir bei dem Zwischenfall eine schlimme Prellung am rechten Bein zugezogen. In jedem Fall war es enttäuschend, denn wir hatten nach einem guten Qualifying die Chance, von Startplatz fünf gut abzuschneiden – aber in diesem Jahr passiert immer irgendetwas!»
Im Superpole-Race brachte Iannone einen soliden sechsten Platz ins Ziel, um anschließend im langen Rennen als 16. regelrecht unterzugehen.
«Das Sprintrennen lief ausgezeichnet. Meine Pace war sehr gut.Gegen Ende konnte ich sogar den Abstand zu den Fahrern vor mir verringern», lobte sich der Italiener. «Im zweiten Lauf verlor ich jedoch in der ersten Runde Positionen, als ich auf der Geraden vor Kurve 5 eingekesselt wurde. Ich habe versucht, Álvaro [Bautista] zu folgen, aber in Runde 9 hat der Vorderreifen deutlich nachgelassen, was zu Vibrationen im gesamten Motorrad geführt hat. Leider hatte ich Mühe, auf der Strecke zu bleiben. Ich habe bis zum Ende durchgehalten, aber es war definitiv ein Rennen unter den Erwartungen. Körperlich hatte ich Probleme beim Richtungswechsel.»
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 8,087 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 12,123
|4.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 13,806
|5.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 16,293
|6.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 17,039
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 17,674
|8.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 18,394
|9.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 19,002
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 20,030
|11.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 20,992
|12.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 22,689
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 24,930
|14.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 29,732
|15.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 31,143
|16.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 34,476
|17.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 34,773
|18.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|-
|Ryan Vickers (GB)
|Yamaha
|-
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|-
|Tito Rabat (E)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 3,712 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 7,674
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 8,854
|5.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 9,660
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 10,287
|7.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 11,527
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 11,700
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 11,851
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 13,989
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 14,502
|12.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 14,686
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 16,067
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 16,219
|15.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 22,838
|16.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 25,555
|17.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 25,781
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 27,439
|19.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 43,358
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|-
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|-
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 8,597 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 10,979
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 17,793
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 20,648
|6.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 26,031
|7.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 26,509
|8.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 28,229
|9.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 32,931
|10.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 39,617
|11.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 40,970
|12.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 49,714
|13.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 57,520
|14.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ > 1 min
|15.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|16.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ > 1 min
|17.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ > 1 min
|18.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|19.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|20.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ > 1 min
|21.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ > 1 min
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|469
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|430
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|260
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|236
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|230
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|163
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|144
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|122
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|99
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|92
|11.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|91
|12.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|89
|14.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|86
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|72
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|64
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|50
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|30
|20.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|21.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|20
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1