Andrea Iannone als Diplomat: «Bin nicht wie andere»

Von Kay Hettich
Andrea Iannone
© Gold & Goose

Andrea Iannone

Als Verursacher des Massenunfalls vor der Sommerpause auf dem Balaton Circuit stand Andrea Iannone im Kreuzfeuer der Kritik. Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours zelebriert sich der Ducati-Pilot als Opfer.
Die zweite Superbike-Saison von Andrea Iannone ist eine Katastrophe. Nur zu Saisonbeginn blitzte das Talent des früheren MotoGP-Piloten durch, seit Most erreichte der Italiener nicht mehr die Top-5 und leistete sich mehrere Stürze. Gut in Erinnerung geblieben ist sein Fehler im ersten Lauf in Ungarn, als er den Massenunfall in der Schikane auslöste, in den sieben Fahrer verwickelt waren. Selbst sein langjähriger Weggefährte Danilo Petrucci sparte nicht an Kritik am 36-Jährigen.

Am vergangenen Wochenende in Magny-Cours wurde jedoch Iannone im ersten Lauf am Samstag von Yari Montella abgeräumt – für den Go-Eleven-Piloten ein gefundenes Fressen. «Mein Rennen war vorbei, bevor es angefangen hat. In Kurve 13 wurde ich von einem anderen Motorrad getroffen. Solche Dinge passieren und ich möchte die Diskussion nicht weiter anheizen. Wenn ich aber so reagieren würde, wie vor Kurzem jemand anderes mir gegenüber, wäre ich nicht so diplomatisch», erklärte Iannone. «Ich habe mir bei dem Zwischenfall eine schlimme Prellung am rechten Bein zugezogen. In jedem Fall war es enttäuschend, denn wir hatten nach einem guten Qualifying die Chance, von Startplatz fünf gut abzuschneiden – aber in diesem Jahr passiert immer irgendetwas!»

Im Superpole-Race brachte Iannone einen soliden sechsten Platz ins Ziel, um anschließend im langen Rennen als 16. regelrecht unterzugehen.

«Das Sprintrennen lief ausgezeichnet. Meine Pace war sehr gut.Gegen Ende konnte ich sogar den Abstand zu den Fahrern vor mir verringern», lobte sich der Italiener. «Im zweiten Lauf verlor ich jedoch in der ersten Runde Positionen, als ich auf der Geraden vor Kurve 5 eingekesselt wurde. Ich habe versucht, Álvaro [Bautista] zu folgen, aber in Runde 9 hat der Vorderreifen deutlich nachgelassen, was zu Vibrationen im gesamten Motorrad geführt hat. Leider hatte ich Mühe, auf der Strecke zu bleiben. Ich habe bis zum Ende durchgehalten, aber es war definitiv ein Rennen unter den Erwartungen. Körperlich hatte ich Probleme beim Richtungswechsel.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

