Rätsel gelöst: Wer bei Go Eleven Ducati fahren wird

Am 24. September erhielt Dominique Aegerter vom Team Go Eleven Ducati die Absage für 2026, das war seine letzte Chance auf den Verbleib in der Superbike-WM. Wer stattdessen zum Zug kommt.

Bis Ende September hatte Dominique Aegerter mit seinem Bruder Kevin, der sich um die geschäftlichen Belange kümmert, ein Paket geschnürt, mit dem sie beim starken Ducati-Privatteam Go Eleven für die Superbike-WM 2026 hätten andocken können und teilten das entsprechend mit – grundsätzlich waren sich Domi und das Team schon länger einig. Am Mittwoch vor Aragon (24. September) dann der Schock: Das Team hatte sich bereits mit einem anderen Fahrer geeinigt und mit diesem eine Absichtserklärung unterschrieben. Beim Event am kommenden Wochenende in Estoril/Portugal soll der Vertrag festgezurrt werden.

Lange blieb im Dunkeln, um wen es sich handelt. SPEEDWEEK.com fand heraus: Lorenzo Baldassarri ist der Glückliche.



«Balda» bestritt dieses Jahr für das deutsche Intact-Team die MotoE und wurde Gesamt-4., er hat in seiner Grand-Prix-Karriere in den Klassen Moto2 und MotoE 15 Podestplätze erobert, darunter 5 Siege.



Im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft kennt er sich ebenfalls bestens aus und wurde 2022 mit dem Team Evan Bros Yamaha Supersport-Vizeweltmeister. Sein Aufstieg in die Superbike-WM 2023 mit GMT94 Yamaha geriet zum Desaster, bei der Rückkehr in die Supersport-Klasse 2024 mit WRP Triumph kam er auch auf keinen grünen Zweig.



Bei Go Eleven bekommt Baldassarri bestes Ducati-Material, 2026 kommt die neue Panigale V4R zum Einsatz.