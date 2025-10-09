Rätsel gelöst: Wer bei Go Eleven Ducati fahren wird
Lorenzo Baldassarri kommt in die Superbike-WM zurück
Bis Ende September hatte Dominique Aegerter mit seinem Bruder Kevin, der sich um die geschäftlichen Belange kümmert, ein Paket geschnürt, mit dem sie beim starken Ducati-Privatteam Go Eleven für die Superbike-WM 2026 hätten andocken können und teilten das entsprechend mit – grundsätzlich waren sich Domi und das Team schon länger einig. Am Mittwoch vor Aragon (24. September) dann der Schock: Das Team hatte sich bereits mit einem anderen Fahrer geeinigt und mit diesem eine Absichtserklärung unterschrieben. Beim Event am kommenden Wochenende in Estoril/Portugal soll der Vertrag festgezurrt werden.
Lange blieb im Dunkeln, um wen es sich handelt. SPEEDWEEK.com fand heraus: Lorenzo Baldassarri ist der Glückliche.
«Balda» bestritt dieses Jahr für das deutsche Intact-Team die MotoE und wurde Gesamt-4., er hat in seiner Grand-Prix-Karriere in den Klassen Moto2 und MotoE 15 Podestplätze erobert, darunter 5 Siege.
Im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft kennt er sich ebenfalls bestens aus und wurde 2022 mit dem Team Evan Bros Yamaha Supersport-Vizeweltmeister. Sein Aufstieg in die Superbike-WM 2023 mit GMT94 Yamaha geriet zum Desaster, bei der Rückkehr in die Supersport-Klasse 2024 mit WRP Triumph kam er auch auf keinen grünen Zweig.
Bei Go Eleven bekommt Baldassarri bestes Ducati-Material, 2026 kommt die neue Panigale V4R zum Einsatz.