Rückschlag für Danilo Petrucci: Rechte Hand gebrochen

Von Kay Hettich
Im Kampf um den dritten Rang der Superbike-WM 2025 hat Danilo Petrucci abseits der Rennstrecke einen Rückschlag erlitten. Der Ducati-Privatier kommt mit einer gebrochenen rechten Hand zum Meeting in Estoril.
Den Titel des besten Kundenteams hat Barni Ducati bereits seit Aragón in der Tasche, nun möchte Danilo Petrucci seiner diesjährigen Truppe – und sich selbst – noch den dritten WM-Rang zum Abschied schenken. Und es sieht gut aus: Mit 284 Punkten hat der 34-Jährige ein komfortables Polster von 30 Punkten auf Andrea Locatelli (Yamaha), auf Alvaro Bautista (Ducati) sind es 31.

«Ich freue mich, dass der letzte Teil der Saison beginnt, in dem sich alles entscheiden wird. In Aragón konnten wir unseren Vorsprung nicht wesentlich ausbauen, aber ich möchte in Estoril um Podiumsplätze kämpfen. Ich möchte alles geben, um die Saison erfolgreich abzuschließen», beteuerte der Haudegen.

Doch der Weg zum dritten WM-Rang wird schmerzhaft. Wie Petrucci via Social-Media mitteilte, hat er sich eine Trainingsverletzung zugezogen.

«Unglücklicherweise habe ich im Fitnessstudio beim Training mit einem Gummiband mit der rechten Hand die Sprossenwand getroffen, an der ich in drei Mittelhandknochen 20 Schrauben und 2 Platten habe», schilderte Petrucci. «Der vierte Mittelhandknochen, der drei Schrauben hat, ist an einer dieser drei Schrauben gebrochen. Ich werde aber versuchen, am Wochenende in Portugal zu fahren.»

Am Donnerstag muss sich der Barni-Pilot der obligatorischen Untersuchung stellen. Erhält er grünes Licht, wird Petrucci im ersten Lauf sein 100. Superbike-Rennen fahren.

