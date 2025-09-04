Jorge Prado (Kawasaki): Kein Start bei SMX Playoffs

Nun ist die Bombe geplatzt und es besteht keinerlei Zweifel mehr daran, dass Jorge Prado Kawasaki verlassen wird, denn das Werksteam gab heute offiziell bekannt, dass der Weltmeister nicht bei den SMX Playoffs startet.

Kawasaki hat seine Trennung von Jorge Prado noch nicht offiziell bestätigt, aber das ist nach den heutigen Ereignissen nur noch Formsache. Kawasaki gab bekannt, dass der MXGP-Weltmeister nicht an den SMX Playoffs teilnehmen wird, die am kommenden Samstag beginnen. Das bedeutet: Prado wird weder an den 3 SMX Playoffs noch am Motocross der Nationen Anfang Oktober teilnehmen.

In dem Kawasaki-Statement heißt es: «Nach der ersten Saison der US-Nationals und einem sechsten Platz in der Gesamtwertung haben Jorge Prado und Kawasaki sich darauf geeinigt, dass er nicht an den kommenden SMX-Playoff-Runden teilnehmen wird. Monster Energy Kawasaki wird an dem Wochenende in Charlotte anwesend sein, um die Kawasaki-Fahrer Enzo Temmerman und Vincent Wey bei ihrem Start in der SMX Next World All-Stars-Klasse in Charlotte zu unterstützen.»

Jorge Prado hatte Ende 2024 einen Dreijahresvertrag mit einjähriger Zusatzoption mit Kawasaki unterschrieben. Für diesen Deal musste er sich auch von seinem langjährigen Hauptsponsor Red Bull verabschieden. Nun steht er vor dem Problem, dass wiederum Monster Energy einem Wechsel zu einem Hersteller der KTM-Gruppe im Wege steht.

Zurzeit brodelt die Gerüchteküche und es werden verschiedene Optionen durchgespielt: Sollte beispielsweise Tom Vialle wieder zurück nach Europa in die WM zurückkehren, könnte Prado seinen Platz übernehmen und neben dem bei KTM bereits bestätigten Aaron Plessinger und dem noch unbestätigten Eli Tomac starten.

Das Statement von Kawasaki.