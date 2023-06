Speedway-U19-EM: Jonny Wynant rettet sich ins Finale

Jonny Wynant hat sich über das erste Halbfinale im norwegischen Elgane für das Finale der Speedway-U19-EM qualifiziert und wird im August in Polen die deutschen Farben vertreten.

Das Finale der Speedway-U19-Europameisterschaft am 19. August in Landsberg an der Warthe (Gorzow) findet mit deutscher Beteiligung statt. Jonny Wynant, der erst kürzlich in der Qualifikation zur U21-Weltmeisterschaft gescheitert war, schaffte den Sprung.

Wynant konnte in jedem seiner Läufe punkten: Nach vier dritten Plätzen schaffte der 19-Jährige im 20. Lauf einen zweiten Rang und war damit punktgleich mit Sammy van Dyck und Niklas Holm Jakobsen auf der achten Position. Wynant musste ins Stechen um den letzten Qualifikationsplatz, der Clubfahrer des MSC Cloppenburg setzte sich in diesem durch und zog auf den letzten Drücker ins Finale ein. Den Sieg in Elgane durfte Lokalmatador Mathias Pollestad mit 14 Punkten vor dem Polen Damian Ratajczak und dem Dänen William Drejer feiern.

Im zweiten Halbfinale Ende Juli in Scharnowitz (Zarnovica) in der Slowakei wird Norick Blödorn versuchen, Wynant ins Finale zu folgen.

Ergebnisse Speedway-U19-EM-Semifinale 1 Elgane/N:



Qualifiziert für das Finale:

1. Mathias Pollestad (N), 14 Punkte

2. Damian Ratajczak (PL), 13

3. William Drejer (DK), 12

4. Casper Henriksson (S), 12

5. Jesper Knudsen (DK), 12

6. Nicklas Aagard (DK), 11

7. Krzysztof Lewandowski (PL), 7

8. Jonny Wynant (D), 6+3

Reserve:

9. Niklas Holm Jakobsen (S), 6+2



Ausgeschieden:

10. Sammy van Dyck (S), 6+1

11. Samuel Hagon (GB), 5

12. Ludvig Selvin (S), 5

13. Thomas Kring (DK), 5

14. Magnus Klipper (N), 4

15. Alfons Wiltander (S), 2

16. Jorgen Lystad (N), 0