Offiziell: Suzuki in Sportbike-WM – mit Jeffrey Buis

Nach dem Gewinn der Sportbike-Kategorie der BSB hat Suzuki offenbar wieder Gefallen am Motorsport gefunden. Mit Jeffrey Buis kehrt der japanische Hersteller ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft zurück.

Die Suzuki GSX-8R ist eines von acht für die Sportbike-WM homologierten Motorrädern. In der BSB bewies Kas Beekmans mit dem Gewinn dieser Kategorie die Schlagkraft des Reihenzweizylinders. Dass sich für die erste Saison der neuen WM-Serie ein Team für Suzuki entscheiden würde, ist daher keine Überraschung. Wohl aber, dass das Engagement von Track & Trades Wixx Racing offizielle Unterstützung durch den Hersteller erfahren wird!

Zur Erinnerung: Suzuki zog sich nach und nach aus allen Rennserien zurück, zuletzt nach der Saison 2022 aus der MotoGP. Die Rückkehr in der Sportbike-WM ist daher ein kleine Sensation, auch wenn offiziell der niederländische Ableger dahintersteckt.

Als einziger Fahrer wurde Jeffrey Buis verpflichtet, was das Projekt zu einem rein niederländischen macht. Der 23-Jährige ist der erfolgreichste Pilot der abgeschafften Supersport-300-Weltmeisterschaft.

«Ich freue mich riesig, mit einem rein niederländischen Team in die neue Sportbike-WM einzusteigen. Das Track & Trades Wixx Racing Team hat in der letzten Saison bewiesen, dass es über hervorragendes Material verfügt, und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch 2026 ein starkes Paket präsentieren wird. Die Kombination aus Team und Suzuki GSX-8R bildet eine vielversprechende Grundlage für diese neue Meisterschaft.»

Teammanager Wiljan Wikselaar ergänzte: «Für uns als Team ist dies ein wichtiger und spannender Schritt. Die Teilnahme an der neuen Weltmeisterschaft passt perfekt zu unserem Ziel, uns an die Spitze zu kämpfen. Mit Jeffrey gewinnen wir einen erfahrenen und professionellen Fahrer, der unser Projekt bereichern wird. Und natürlich ist dies auch ein großer Schritt für den niederländischen Motorsport. In Zusammenarbeit mit Suzuki haben wir ein starkes Paket zusammengestellt, mit der GSX-8R als solider Basis.»

Die ersten Tests sollen noch in diesem Jahr durchgeführt werden.