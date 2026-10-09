Im Free-TV und Stream: DF1 wird 2027 neuer TV-Partner des ADAC GT Masters

Vorhang auf für die neue Bühne des ADAC GT Masters in seiner Jubiläumssaison: Der HD-Premiumsender DF1 wird ab 2027 die neue TV-Heimat der Nachwuchsliga des ADAC. Der neue TV-Partner wird die Rennen sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream übertragen und neben den spannenden Live-Events auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. An jedem der sechs Rennwochenenden wird mindestens ein Rennen im Free-TV auf DF1 übertragen. Zudem stellt der Sender alle Läufe der Saison 2027 im kostenlosen Livestream auf df1.de/live zur Verfügung.

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Der HD-Premiumsender DF1 ist bundesweit im Kabel, via Satellit und IPTV sowie auf allen großen Streaming-Plattformen zu empfangen. Der Sender bietet neben dem ADAC GT Masters weitere hochkarätige Live-Sportinhalte. Darüber hinaus zeigt DF1 Dokumentationen, Reportagen, Magazine und unterhaltsame Showformate. Der Sender hat seinen Sitz im Medienzentrum Unterföhring bei München und sich seit seinem Start im Januar 2024 Rund-um-die-Uhr-Unterhaltung auf die Fahnen geschrieben.

«Die ADAC GT Masters Serie steht für spektakulären GT3-Motorsport, hochkarätige Teams und Fahrer sowie packende Rennsportmomente. Wir freuen uns sehr, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die komplette Saison 2027 live und kostenfrei auf DF1 präsentieren zu können. Mit sechs renommierten und attraktiven Rennstrecken verspricht die Saison Motorsport auf höchstem Niveau und damit beste Voraussetzungen für spannende Rennwochenenden. Wir sind überzeugt, dass das ADAC GT Masters unser Livesport-Angebot auf DF1 hervorragend ergänzt. Unser besonderer Dank gilt unseren Partnern beim ADAC für das entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit», sagt David Müller, Geschäftsführer des TV-Senders DF1.

«DF1 hat seine Zuschauer bereits in den vergangenen Jahren mit Motorsport auf zwei und vier Rädern begeistert. Wir freuen uns, ab 2027 mit dem ADAC GT Masters ein Teil davon zu sein. Das ADAC GT Masters wird im kommenden Jahr 20 Jahre jung. Das nehmen wir zum Anlass, die Serie mit einem neuen, umfangreichen Medienpaket und einer umfassenden Nachwuchsförderung für Zuschauer und Teilnehmer noch attraktiver zu gestalten», sagt Claudia Wagner, Geschäftsführerin der ADAC Motorsport GmbH. Parallel zum neuen Medienpaket stärkt der ADAC im kommenden Jahr auch den sportlichen Aufstieg in Richtung DTM. Die «Road to DTM» bietet den Fahrern 2027 mit 620.000 Euro ein nochmals umfangreicheres Förderpaket und zusätzliche Möglichkeiten, sich für den nächsten Karriereschritt zu empfehlen.

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Über die umfangreiche TV-Partnerschaft mit DF1 hinaus wird das ADAC GT Masters auch 2027 an den Rennwochenenden weiterhin im Fan-TV-Programm bei Joyn zu sehen sein. Zudem sind alle Läufe im Stream auf ServusTV On, auf youtube.com/ADACMotorsports und erstmals auch auf df1.de/live verfügbar.