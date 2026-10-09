Bereits fix: Rennsieger auch 2027 für Porsche-Rennstall im ADAC GT Masters

Mit einem Sieg und mehreren Podiumsplatzierungen war die ADAC GT Masters Saison 2026 von razoon – more than racing bislang eine recht erfolgreiche. Im Titelkampf ist man vor den letzten beiden Rennen, die im Rahmen des DTM-Finales in Hockenheim ausgetragen werden, aber nicht mehr dabei. Klar, dass es für die Mannschaft aus der Steiermark daher ein großes Ziel ist, in der nächsten Saison erneut nach dem Titel greifen zu können. Die wichtigste Voraussetzung dafür: eine starke Fahrerpaarung! Und die hat schon jetzt, noch vor dem Saisonfinale, die Unterschriften unter die entsprechenden Verträge gesetzt. Somit gehen der Österreicher Leo Pichler und der Deutsche Colin Bönighausen auch in der Saison 2027 als dann routiniertes Fahrer-Duo für razoon – more than racing im ADAC GT Masters an den Start.

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Teameigner Dominik Olbert: «Es ist wirklich mega, dass wir von unseren Fahrern einen solchen Vertrauensvorschuss beziehungsweise ein solches Lob bekommen, dass sie bereits vor dem letzten Saisonrennen Ihre Verträge für ein weiteres Jahr verlängern. Darüber hinaus sind wir als Team damit auch in der Lage, frühzeitig zu planen und uns bestmöglich auf 2027 vorzubereiten. Nicht nur Leo und Colin arbeiten super zusammen, es ist generell eine super Symbiose zwischen dem Team und allen Beteiligten. Sie werden auch nächstes Jahr unseren Milwaukee Porsche 911 GT3 R steuern, und natürlich lautet unser Ziel dann ganz klar, dass wir gemeinsam den Titel holen wollen.»

Wenig überraschend, dass die Freude auch bei den beiden Piloten groß ist. Leo Pichler: «Extrem geil, dass wir schon jetzt alles fixieren konnten. Letztendlich ist das aber nur die logische Konsequenz aus unseren Erfahrungswerten: das Paket, das wir gemeinsam mit Dominik und dem Team zur Verfügung haben hat da genauso mit hineingespielt wie die tolle Zusammenarbeit mit Colin. Ein großer Dank gilt natürlich allen Partnern, ohne die so ein Projekt nicht möglich wäre, allen voran Milwaukee. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf die nächste Saison und natürlich wollen wir dann um den Titel kämpfen.»

Colin Bönighausen ergänzt: «Ich freu‘ mich sehr auf die nächste Saison mit Leo. Wir funktionieren mega zusammen, sind auf der Strecke ähnlich schnell und verstehen uns auch zwischenmenschlich sehr gut. Dieses Jahr hatten wir ab und an ein wenig Pech, aber nächstes Jahr gehen wir voll motiviert und mit perfekter Vorbereitung auf die Titeljagd!»

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Vorab geht es aber in Hockenheim noch einmal um möglichst gute Rennergebnisse. Und dort wird neben dem Duo Leo Pichler/Colin Bönighausen natürlich auch die zweite schnelle Fahrerpaarung von razoon erneut Vollgas geben: Mark Kastelic und Pavel Lefterov konnten ihr Potential bereits mehrmals in dieser Saison unter Beweis stellen, lediglich das Rennglück war nicht immer an Bord.