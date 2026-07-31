Glück gehabt: Meier/Siebert nach Schwarmer Crash in Melsungen wieder dabei

Keine halbe Runde weit kam das Gespann mit Manuel Meier vom MSC Berghaupten am Lenker und Lena Siebert vom MSC Melsungen als Beifahrerin in ihrem zweiten Heat beim Grasbahnrennen am vergangenen Sonntag in Schwarme. Nachdem im Training auf dem Niedersachsenring im Schwarmer Bruch noch der Wasserwagen zum Einsatz gekommen war, um die immense Staubentwicklung in den Griff zu bekommen, waren die Verhältnisse zu Rennbeginn komplett anders.

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Es fing an zu regnen, nicht sehr stark, aber im Verlaufe des Nachmittags mehr und mehr. Um 16.44 Uhr wurde die Veranstaltung abgebrochen, da die Sicherheit der Aktiven nicht mehr gewährleistet war.

Was war genau passiert?

In ihrem ersten Vorlauf bei nasser, aber noch sehr gut zu befahrenden 700m-Bahn belegten Meier/Siebert Platz 4 hinter Mitch Godden/Paul Smith (GB), den Franzosen Jerome Lespinasse/Lauryna Faget und Markus Brandhofer/Bridget Meijerink vom AMC Haunstetten Platz 4.

Im zweiten Heat der Internationalen Gespannklasse krachte es dann gewaltig. Sechs Gespanne am Start, Startband hoch und los ging es. «Wir waren gerade ausgangs Kurve 1, da ging uns der Motor fest», berichtete Manuel Meier heute im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. Und weiter: «Wir wollten dann ins Innenfeld rollen, doch Brandhofer konnte nicht mehr ausweichen und prallte quer in uns rein, aber dann kamen die Tschechen [David Lizak/Lukas Hromadka] und knallten voll über unser Motorrad.»

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Welche Folgen hatte der Crash für Manuel und Lena?

Das hatte Folgen. Meier: «Körperlich haben wir Glück gehabt. Bei mir ist alles grün und blau, aber ich konnte schon die ganze Woche wieder arbeiten. Und die Lena ist zwar abgeflogen, aber in Melsungen hat sie diese Woche auch schon wieder beim Aufbau der Bahn geholfen. Das Gespann ist jedoch Totalschaden, Getriebe und Vordergabel sind noch zu gebrauchen, aber sonst...? Für die EM bei uns in Berghaupten müssen wir noch einiges tun, wenn wir ein zweites Bike dabei haben wollen. Aber an diesem Samstag sind wir beim MSC Melsungen wieder dabei, wenn auch nur mit einem Motorrad.»

Das 64. Grasbahnrennen des MSC Melsungen an der St. Georgs-Brücke an diesem Samstag, 1. August, beginnt mit dem Training ab 10.30 Uhr, der Start ist nach der Fahrervorstellung um 15.30 Uhr. Gefahren wird in den Klassen I- und B-Solo, I- und B-Seitenwagen, Enduros und Speedkarts.