Martin Brandhofer und Bridget Meijerink gewannen in Hechthausen alle Läufe

Klein, aber fein, kann man da nur sagen. Nur fünf Teams waren in der Internationalen Gespannklasse in Hechthausen am Start, davon vier mit deutscher Lizenz. Herausragend waren, wie voraus zu sehen, Markus Brandhofer und seine neue Beifahrerin Bridget Meijerink, die das Event mit maximaler Punktzahl gewannen.

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Der Oberbayer aus Gaißach im Landkreis Tölz-Wolfratshausen im Isarwinkel scheint mit der Frau von Dave Meijerink, der die Soloklasse im Waldstadion gewann, wieder eine Spitzen-Beifahrerin gefunden haben, nachdem Sandra Mollema ihre Karriere beendet hat. «Ja, sie macht ihre Arbeit im Seitenwagen wirklich erstklassig», lobte Brandhofer die 21-Jährige aus dem niederländischen Schuinesloot nach den fünf Durchgängen auf der anspruchsvollen Sandbahn.

Brandhofer/Meijerink hatten nach guten Starts jeweils spätestens nach Kurve eins freie Sicht nach vorne und konnten ihren eigenen Strich fahren. «Die Bahn war heute sehr gut präpariert», lobte der Gaißacher den Bahndienst der Motorradfreunde Niederelbe, bei denen mit Tim Scheunemann auch Brandhofers langjähriger Beifahrer jetzt als Rennleiter tätig ist. Beim EM-Challenge in Werlte will sich das deutsch-niederländische Team für das EM-Finale Ende August in Aduard (NL) qualifizieren.

Wie lief es in Hechthausen?

In Hechthausen entwickelten sich in allen Läufen hinter den späteren Gesamtsiegern spannende Kämpfe. Vor allem zwischen Moritz Straub, der nun mit David Kersten den Ex-Beifahrer von Oldie Karl Keil im Boot hat und Nicole Standke, die künftig mit Alex Herrmann ebenfalls auf einen Neuen im Seitenwagen vertraut. Und auch Kenny van Eckhout und Beifahrerin Axelle Cannaerts aus Bonheiden im belgischen Flandern mischten in diesem Dreier-Teamkampf um die Podestplätze zwei und drei munter mit.

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Das Team vom Bodensee, Straub/Kersten, wurde am Ende nach fünf zweiten Plätzen Gesamt-Zweiter vor Standke/Herrmann und dem gemischten belgischen Duo. Ole Möller aus Nordhastedt und seine neue niederländische Beifahrerin Imani Hazekamp erreichten das Vierer-Finale nicht und wurden Gesamt-Fünfte.

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Korbinian junior und Korbinian senior waren ebenfalls dabei

Bei der anschließenden Siegerehrung freuten sich unter anderem auch zwei Korbinians mit Nachnamen Brandhofer, die vor, zwischen und nach den Läufen als Mechaniker im Team tätig sind. Korbinian senior, der Vater von Markus, wird an diesem Mittwoch 80 Jahre alt. Er passt darauf auf, dass Korbinian junior, Markus’ zwölfjähriger Sohn, alles richtig macht bei der Arbeit am 500er-Gespann. Familiensache eben.

Ergebnisse Grasbahnrennen Hechthausen, Gespanne:

1. Martin Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 15 Punkte

2. Moritz Straub/David Kersten (D), 10

3. Nicole Standke/Alex Herrmann (D), 7

4. Kenny van Eckhout/Axelle Cannaerts (B), 2

5. Ole Möller/Imani Hazekamp (D/NL), 2

Finale: 1. Brandhofer/Meijerink, 2. Straub/Kersten, 3. Standke/Herrmann, 4. Van Eckhout/Cannaerts

Ergebnisse Grasbahnrennen Hechthausen, Solo:

1. Dave Meijerink (NL), 19 Punkte

2. Jacob Bukhave (DK), 17

3. William Kruit (NL), 16

4. Stephan Katt (D), 11

5. James Shanes (GB), 10

6. Timo Wachs (D), 10

7. Mark Beishuizen (NL), 6

8. Niek Meijerink (NL), 5

9. Jeffrey Sijbesma (NL), 4

10. Fabian Wachs (D), 3

11. Keijo Busch (D), 2

12. Jörg Tebbe (D), 0

Finale: 1. Kruit, 2. Meijerink, 3. Bukhave, 4. Shanes, 5. Katt, 6. T. Wachs

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