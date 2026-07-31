Gresini bestätigt: Superbiker Iker Lecuona ersetzt Aldeguer in Silverstone

Vieles hatte darauf hingedeutet, dass Gresini Racing den England-GP wieder in der Stammbesetzung mit Alex Marquez und Fermin Aldeguer in Angriff nehmen wird, doch wie das Team von Nadia Padovani eine Woche vor dem Event bestätigte, muss Aldeguer auch den 12. Lauf der MotoGP-Weltmeisterschaft in Silverstone auslassen. Damit ist klar, die Rückenverletzung, die sich der beste Rookie des Vorjahres bei seinem Sturz in Assen zugezogen hatte, ist doch langwieriger. Zwischen dem Unfall in den Niederlanden und dem Comeback werden dann volle zwei Monate vergangen sein.

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Laut der Teammitteilung entschied man sich aus Sicherheitsgründen dafür, die Pause des verletzten Spaniers zu verlängern. Der spanische Fahrer wird vorsichtshalber pausieren. Aldeguer hat jedoch die ärztliche Freigabe erhalten, ab dem 15. August das Training wieder aufzunehmen, um seine Mannschaft dann beim Aragon-GP wieder zu verstärken. Aus Teamsicht nachvollziehbar – denn durch die Verletzung und das Aus bei drei MotoGP-Wochenenden ist die Position in der WM-Tabelle (aktuell Rang 11) in den Hintergrund getreten.

Fermin Aldeguer: Sturz und Rückenverletzung in Assen Foto: Gold and Goose Fermin Aldeguer: Sturz und Rückenverletzung in Assen © Gold and Goose

Sportlich hat Gresini eine hochklassige Antwort parat. Iker Lecuona, der, nachdem er in Ungarn für Alex Marquez eingesprungen war und im GP mit Platz 7 begeisterte, wird nun die Ducati mit der Startnummer 54 übernehmen. Möglich ist der Einsatz des Ducati-Werksfahrers durch die längere Pause der Superbike-Weltmeisterschaft.

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