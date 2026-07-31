Euro Moto Sportbike: Halbzeit im Titelkampf Zuda (CZ) gegen Rosenthaler (A)

Deutsche Teilnehmer sind in der diesjährigen Ausgabe der Euro Moto Sportbike rar. Gerade mal drei tauchen beim Halbzeit-Blick auf die Tabelle auf. Bester Mann aus deutscher Sicht ist Triumph-Pilot Mika Siebdrath. Auf den Plätzen 10 und 12 sind Alexander Weizel und Aprilia-Pilot Micky Winkler unterwegs. Ab diesem Wochenende ist mit Felix Kauertz, der von Oli Svendsen die ERC Kawasaki übernimmt, der vierte Deutsche.

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An der Spitze kristallisiert sich aktuell ein Zweikampf zwischen dem Tschechen Stepan Zuda aus dem Team um Carsten Freudenberg und dem Österreicher Jakob Rosenthaler aus dem niederländischen Team von Rob Vennegoor ab. Eine Rivalität, die schon zu Zeiten der IDM Supersport 300 und der IDM Sportbike Tradition hatte. Beide Piloten mussten sich in dieser Saison schon durch eine Verletzungsphase kämpfen.

Stepan Zuda gewann in Brünn Foto: Zuda Stepan Zuda gewann in Brünn © Zuda

Zuda hatte sich bei einem Wildcard-Einsatz in der Sportbike-WM in Most bereits im Training die Hand verletzt, sodass er den Weg in die Startaufstellung gar nicht erst anzutreten brauchte. Die Hand ist wieder verheilt und bei der Euro Moto von Most hat sich der Tscheche die Tabellen-Führung von Jakob Rosenthaler zurückerobert. Der hatte in Most gefehlt und musste vom heimischen Sofa aus tatenlos zusehen.

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Rosenthaler hatte sich schon im Vorfeld des Most-Rennens nach einem Trainingsunfall verletzt abmelden müssen. Nachdem in Most das erste Rennen abgebrochen und nicht mehr aufgenommen wurde, hielt sich der Schaden aus Sicht des Österreichers noch in Grenzen. In Oschersleben will sich der ehemalige WM-Pilot die Gesamtführung zurückerobern. «Jakob ist wieder fit und hat keine Probleme mehr mit dem Knie», versichert sein Chef Vennegoor. «Die fünf Wochen Pause haben ihm gutgetan. Jakob hat bereits mit einer Ovhale getestet und das Knie funktioniert. Wir bereiten uns auf ein heißes Rennen vor, in dem wir versuchen, die verlorengegangenen Punkte zurückzuholen und weiterhin um die Meisterschaft zu fighten.»

Punktestand Euro Moto Sportbike nach sechs von 13 Rennen