FIM Europa lenkt ein: Grasbahn-Gespann-EM-Finale doch mit Beiprogramm
Die Ankündigung, dass während des Finales der Seitenwagen-EM in Berghaupten kein Rahmenprogramm stattfinden darf, kam bei den Fans schlecht an. Nun gibt es, auch dank SPEEDWEEK.com, ein Einlenken.
Mitte Mai
Chef von FIM Europa hatte keine Ahnung
Die Gespräche in Bielefeld fruchteten und so fand sich eine Lösung, mit der man beim MSC Berghaupten gut leben kann. «Positiv hervorzuheben ist, dass die FIM Europa ein Einsehen gezeigt hat, denn wem soll ich ein Rennen mit zehn Läufen verkaufen», so Meier. «Es werden am Renntag nachmittags insgesamt 20 Rennläufe gefahren, wovon zehn der Seitenwagen-EM dabei sind. Zusätzlich fahren wir internationale und nationale Lizenz Solo. Einziger Wermutstropfen ist, dass wir das Feld der nationalen Solisten auf acht Fahrer reduzieren mussten.»
Der MSC Berghaupten kann nun im Rahmen seiner Race-Days am letzten August-Wochenende, bei denen am Samstagabend ein Speedwayrennen samt ADAC-Bayern-Cup gefahren wird, am Sonntag erneut ein Langbahnrennen bieten, bei dem mehrere Klassen antreten.
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