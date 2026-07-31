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Terminansage: Die neue MotoGP-Ära beginnt am 7. März 2027 in Thailand!

Der vollständige Kalender der MotoGP-Saison 2027 ist noch nicht final zusammengesetzt. Fest steht aber jetzt schon, wann und wo die Motorrad-Weltmeisterschaft in das neue Zeitalter aufbrechen wird.

MotoGP

Die neue MotoGP-Ära 2027 beginnt in Thailand
Die neue MotoGP-Ära 2027 beginnt in Thailand
Foto: Gold and Goose
Die neue MotoGP-Ära 2027 beginnt in Thailand
© Gold and Goose

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Die MotoGP nutzt die Sommerpause 2026 zur Finalisierung des Rennkalenders 2027 – und zur Bekanntgabe des offiziellen Startdatums der außergewöhnlichen, wenn nicht revolutionären MotoGP-Saison 2027. Fest steht: Runde 1 der neuen 850er-Ära findet vom 5. bis 7. März 2027 statt – der Thailand-GP auf dem Chang International Circuit ist damit wie in den vergangenen beiden Jahren der Auftakt der mit 22 Events geplanten FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft. Der Grand Prix von Thailand 2027 wird die erste Veranstaltung sein, die nach den neuen technischen Vorschriften der MotoGP für den Zeitraum 2027–2031 ausgetragen wird.

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Dass es auch 2027 in Thailand losgeht, ist keine Überraschung. Buriram hat sich als Zuschauermagnet im MotoGP-Kalender etabliert. Beim diesjährigen Saisonauftakt feierte Marco Bezzecchi den Sieg vor einer Rekordkulisse, 228.228 Zuschauer fluteten die Anlage.

Anlässlich der Bekanntgabe ließ es sich der CEO der neu aufgestellten MotoGP-Group nicht nehmen, die Wichtigkeit des Startschusses zu unterstreichen. Carmelo Ezpeleta: «Dass wir zum dritten Mal in Folge den Saisonauftakt der MotoGP ausrichten dürfen, ist ein Beweis für die hervorragende Partnerschaft, die wir in Thailand aufgebaut haben, und für die unglaubliche Leidenschaft der Fans.»

Das Mastermind der MotoGP ergänzte in seiner Botschaft: «Buriram hat stets eine der besten Veranstaltungen in unserem Kalender geboten und ist damit der perfekte Austragungsort, um die neue technische Ära der MotoGP einzuläuten. Das erste Rennen nach den Regeln von 2027 wird den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für unseren Sport markieren, und wir freuen uns sehr, diese Reise in Thailand zu beginnen.»

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Der Auftakt ist damit gesetzt. Gleich im Anschluss an den Thailand-GP könnte es bereits zu Abweichungen vom 2026er-Fahrplan kommen. Denn sicher ist, dass mit Buenos Aires ein zweites Südamerika-Spektakel hinzukommt. Ob die Rennen in Argentinien vor oder nach dem Brasilien-GP angesetzt werden, ist noch offen. Fix ist außerdem der US-GP in Austin/Texas. Ob es danach nach Europa oder wie zuletzt 2025 in die Wüste von Katar geht, ist vor dem Hintergrund des wütenden Militärkonflikts in der Region unklar. Wie zuletzt auf SPEEDEEEK.com berichtet, dürfte der Ungarn-GP 2027 aus den Kalendern fallen. Bei allen anderen Austragungsorten stehen noch die Terminbestätigungen aus.

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