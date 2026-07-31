Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Wegen MotoGP-Star Marc Márquez: Sofortige Änderung im Superbike-Reglement

Der Motorradweltverband FIM gab am Freitag eine Regeländerung bekannt, die mit sofortiger Wirkung in der Superbike-WM 2026 angewendet wird. Den Anlass dafür lieferte MotoGP-Star Marc Márquez.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die Ein- und Ausfahrt in die Boxengasse ist genau geregelt
Die Ein- und Ausfahrt in die Boxengasse ist genau geregelt
Foto: Gold & Goose
Die Ein- und Ausfahrt in die Boxengasse ist genau geregelt
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Im Rahmen des Superbike-Meetings in Donington Park tagte die aus Mitgliedern von Dorna und FIM bestehende Superbike-Kommission, um über diverse Änderungen im Reglement zu beraten. Mit Anpassungen des Balancesystems sowie der Erhöhung des Hubraums wurden wichtige Weichen für die Top-Kategorie gestellt. Eine weitere Änderung erzeugte weniger Aufmerksamkeit, obwohl auch sie Einfluss auf das Rennergebnis nehmen kann.

Werbung

Werbung

Den Anlass lieferte der mehrfache Weltmeister Marc Márquez, der im verregneten Sprintrennen der MotoGP 2026 in Jerez in Runde 5 in der Zielkurve stürzte. Der Spanier hatte beim Sturz geistesgegenwärtig die Kupplung gezogen und ein Absterben des Motors dadurch verhindert. Anschließend fuhr der 33-jährige Ducati-Pilot auf direkter Linie zum Motorradwechsel über das Gras in die Boxengasse – und gewann spektakulär!

Da dies durch keine Regel explizit verboten war, war am Márquez-Sieg nicht zu rütteln – für lang anhaltende Diskussionen sorgte die Aktion dennoch.

Mit der nun erfolgten und sofort wirksamen Regeländerung würde ein solches Vorgehen eine Strafe nach sich ziehen, wenn für die Einfahrt in die Boxengasse nicht die ausgewiesene und durch weiße Linien markierte Spur genommen wird. Dies gilt für alle Klassen in Trainings, Qualifyings und Rennen.

Werbung

Werbung

Die möglichen Strafen bei einem Verstoß wurden nicht genannt, dürften jedoch je nach Qualität und Ermessen der Stewards von Zeit- über Long-Lap- und Boxendurchfahrtstrafe reichen.

In der Superbike-WM ist kein ähnlicher Vorgang bekannt, der Einfluss auf das Rennergebnis und somit auf die Meisterschaft hatte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien