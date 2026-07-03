Maro Engel eröffnet Norisring-Wochenende mit Bestzeit
Das DTM-Highlight auf dem Norisring ist eröffnet. Die Bestzeit im ersten Training ging an Mercedes-AMG-Routinier Maro Engel im Fahrzeug von WINWARD Racing.
Das DTM-Saisonhighlight auf dem Norisring beginnt mit einer Mercedes-AMG-Bestzeit. In seiner letzten Runde fuhr Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 mit einer Rundenzeit von 49,202 Sekunden die Bestzeit.
Rang zwei belegte Maximilian Paul im Lamborghini Temerario GT3 vom Grasser Racing Team. Nur 0,023 Sekunden fehlten dem Dresdener auf die Bestzeit.
Ben Dörr komplettiert im Dörr Motorsport McLaren die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Norisring Training 1 (Top 10):
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Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
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Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
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Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
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Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
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