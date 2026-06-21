Debüt-Pole-Position des Ford Mustang GT3 in der DTM

Erste Pole-Position für Arjun Maini in der 2026er DTM-Saison. Der Inder sicherte sich im Ford Mustang GT3 die Pole für den zweiten Lauf auf dem Lausitzring. Zudem ist es die erste Pole-Position des Ford Mustang GT3 in der DTM. Maini umrundete den Kurs in 1:19.750 Minuten.

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Matteo Cairoli sicherte sich den zweiten Startplatz im Ferrari von Emil Frey Racing. Cairoli hatte dabei 0,128 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit des Ford-Piloten.

Nicki Thiim komplettiert im Comtoyou Racing Aston Martin die Top-3-Positionen.

Ergebnis DTM Lausitzring Qualifying 2 (Top 10):

Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3 Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3 Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

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