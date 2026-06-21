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Debüt-Pole-Position des Ford Mustang GT3 in der DTM

Arjuin Maini schreibt auf dem Lausitzring DTM-Geschichte. Der Inder sorgte auf dem Kurs in Brandenburg für die erste Pole-Position des Ford Mustang GT3 in der DTM.

DTM

Arjun Maini auf der Pole am Lausitzring
Arjun Maini auf der Pole am Lausitzring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Arjun Maini auf der Pole am Lausitzring
© DTM//Gruppe C Photography

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Erste Pole-Position für Arjun Maini in der 2026er DTM-Saison. Der Inder sicherte sich im Ford Mustang GT3 die Pole für den zweiten Lauf auf dem Lausitzring. Zudem ist es die erste Pole-Position des Ford Mustang GT3 in der DTM. Maini umrundete den Kurs in 1:19.750 Minuten.

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Matteo Cairoli sicherte sich den zweiten Startplatz im Ferrari von Emil Frey Racing. Cairoli hatte dabei 0,128 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit des Ford-Piloten.

Nicki Thiim komplettiert im Comtoyou Racing Aston Martin die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Lausitzring Qualifying 2 (Top 10):

  1. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  2. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  3. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  4. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  5. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  6. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  7. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  9. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  10. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

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Start Nr

01

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

02

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

03

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

04

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

05

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

06

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

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07

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

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08

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

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Schubert Motorsport

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09

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TGI Team Lamborghini by GRT

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