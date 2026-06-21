Matteo Cairoli übernimmt mit Sieg DTM-Tabellenführung
Matteo Cairoli feiert im zweiten Lauf der DTM auf dem Lausitzring seinen zweiten Saisonsieg. Der Italiener übernimmt damit im Ferrari 296 GT3 der Emil Frey Racing-Mannschaft die Meisterschaftsführung.
Matteo Cairoli ist der erste zweifache Saisonsieger in der diesjährigen DTM-Saison. Im Emil Frey Racing Ferrari gewinnt der Italiener im Glutofen des Lausitzrings und macht damit im Titelkampf einen großen Schritt, da er mit dem Triumph die Tabellenführung übernimmt.
Nicki Thiim belegt im Comtoyou Racing Aston Martin den zweiten Rang, nur 0,413 Sekunden fehlten dem Dänen am Rennende auf den siegreichen Ferrari.
Finn Wiebelhaus komplettiert im Haupt Racing Team Ford die Podestränge. Für den amtierenden ADAC GT Masters-Meister ist es das erste Podestergebnis in der DTM.
In der zweiten Runde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Es mussten Trümmerteile von der Strecke entfernt werden, da auf der Start-Ziel-Geraden Trümmerteile lagen, die Maximilian Paul verlor. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um eine Runde verlängert.
Die WINWARD-Mechaniker hielten beim ersten Pflichtboxenstopp von Maro Engel ein Rad nicht dauerjaft fest, so dass Engel eine Penalty Lap absolvieren musste. Das selbe Vergehen machte das Team auch bei Jules Gounon, so dass er die identische Strafe erhielt.
Ergebnis DTM Lausitzring Rennen 2 (Top 10):
-
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
-
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
-
Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
-
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
-
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
-
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
-
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
-
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
-
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
-
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand